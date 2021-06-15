В чужом кармане: сколько зарабатывает ветеринар

«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.

Фото: Рамблер Рамблер

Наша новая героиня - 37-летняя Елизавета С., ветеринарный врач в одной из московских клиник. Елизавета еще в детстве начала помогать бездомным животным, была волонтером в приютах и окончила академию имени Скрябина.

Сейчас Елизавета работает в небольшой сетевой клинике с двумя приемными отделениями. В ее обязанности входит терапевтический прием, взятие анализов, определение диагноза, проведение абдоминальных операций, ведение клинической документации. Требования клиники - высшее профильное образование, опыт работы от года (опыт стерилизаций и кастраций). График работы - 2/2, зарплата состоит из оклада и процента от выручки. Елизавета получает 50 000 - 70 000 рублей (в вакансии обещали до 90 000 рублей).

«Если ты учился на ветеринара в Москве, скорее всего, работать останешься тут же и будешь в основном лечить кошек и собак. В вузе очень большое внимание уделяется именно болезням крупного рогатого скота, поэтому сначала в работе нам непросто. В Москве многие частники не оформляют сотрудников официально годами и первое время платят копейки. При этом этот стажер-ассистент ветеринарного врача (выпускники-ветеринары сначала работают ассистентами и набираются опыта) делает бесплатно самую грязную и тяжелую работу по 12 часов или даже больше: это полная уборка в клинике, мытье полов, уход за животными в стационаре, выполнение назначений врача, ассистирование врачу на приеме», - рассказывает Елизавета.

Она подчеркивает, что работа ветеринара - «грязная», нужно уметь «хладнокровно ковыряться во внутренностях животного и не бояться сделать больно».

«В животноводческих хозяйствах платят в три - четыре раза больше, есть бонусы - жилье, проезд, льготы, но работа там тяжелее физически, да и от Москвы обычно далеко. И морально тоже сложнее. Многие там не заморачиваются на лечении, есть четкие инструкции, а если заболевание под них не подстраивается - убой», - отмечает Елизавета.

По ее словам, в итоге любовь к животным в какой-то степени становится помехой.

«Становишься циником, а это тоже не всегда хорошо. К тому же ветеринария - это ненормированный график, бессонные ночи и нервы. Хозяева животных - еще один вопрос, неадекватов хватает. Иногда приносят кошек и маленьких собачек и просят отрезать им фаланги пальцев, чтобы животные не могли драть мебель и обои, просят усыпить без адекватной причины. Зато среди врачей много душевных людей. Некоторые работают по 35 лет и ни одного животного не усыпили, всех вытаскивают», - говорит Елизавета.

Елизавета живет в небольшой квартире вместе с подобранной на улице кошкой и доставшимся от друзей чихуахуа. Одна из больших статей ее расходов - пожертвования приютам.

Примерные траты Елизаветы (в месяц):

На продукты и фастфуд - до 15 000 рублей

На помощь приютам - до 10 000 рублей

На корм животным - около 7 000 рублей

На оплату услуг ЖКХ - от 3 500 до 7 500 рублей

На отдых и развлечения (кино/кафе) - до 5 000 рублей

На хозтовары - до 3 000 рублей

На общественный транспорт - 2 500 рублей

На мобильную связь - 1000 рублей