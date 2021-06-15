Назван лучший способ вложить деньги этим летом

Финансовый аналитик Эдуард Матвеев посоветовал россиянам вкладываться в евро и российские акции летом 2021 года. Об этом сообщает «Ура.ру».

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Матвеев подчеркнул, что лето - «сонный» период для инвестиций, так как большинство игроков находится на каникулах.

«Я бы покупал евро. У него самого по себе глобальный потенциал роста - минимум 30 процентов вверх по отношению доллару. Движения стоит ждать ближе к осени», - подчеркнул эксперт.

По его словам, если валюта будет расти, стоит оставаться в ней и затем переходить на другие активы. Интересным вложением Матвеев назвал российские акции, особенно компаний из сферы энергетики - они стабильно приносят дивиденды.

Аналитик порекомендовал обратить внимание и на металлургические компании, которые, скорее всего, выплатят хорошие дивиденды в следующем году.

Глава Института стратегического анализа Игорь Николаев отметил, что вложения в валюту должны быть долгосрочными. Он подчеркнул, что в прошлом году доллар вырос на 19 процентов, в этом году американская валюта стабильна, но за периодом стабилизации наступит период роста.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий ранее советовал инвесторам, располагающим небольшими суммами - около ста тысяч рублей, обратить внимание на биржевые и открытые паевые фонды. Через такие фонды инвесторы владеют активами (акции, облигации, сырье) не напрямую, а через «общий котел», поэтому порог входа доступен каждому.