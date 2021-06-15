В России предложили назначать пенсии автоматически

"Проект приказа позволит реализовать новую возможность граждан РФ, обратившихся с заявлением о назначении страховой пенсии по старости в форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, по назначению страховой пенсии в автоматическом режиме, предполагающем назначение пенсии на основании сведений индивидуального учета, сведений, поступивших в порядке межведомственного информационного взаимодействия, а также из федеральных государственных информационных систем", - говорится в пояснительной записке к проекту документа.