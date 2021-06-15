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Минтруд предложил автоматически назначать пенсию при подаче заявления через Госуслуги

ТАССиещё 4
4 часа назад
Минтруд РФ разработал проект об автоматическом назначении пенсии при подаче заявления через Госуслуги, следует из документа, опубликованного во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В России предложили назначать пенсии автоматически
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Проект приказа позволит реализовать новую возможность граждан РФ, обратившихся с заявлением о назначении страховой пенсии по старости в форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, по назначению страховой пенсии в автоматическом режиме, предполагающем назначение пенсии на основании сведений индивидуального учета, сведений, поступивших в порядке межведомственного информационного взаимодействия, а также из федеральных государственных информационных систем", - говорится в пояснительной записке к проекту документа.
Отмечается, что воспользоваться возможностью автоматического назначения пенсии смогут граждане, которые никогда не работали за границей. Обязательным требованием будет являться наличие согласия гражданина на назначение страховой пенсии по старости в автоматическом режиме.
Личный счет,Минтруд,
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