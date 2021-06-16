Тысячи людей в России верят телефонным мошенникам и переводят им свои деньги, либо дают доступ к банковской карте. Как повысить шансы вернуть похищенные сбережения, разбиралась газета «Комсомольская правда»

По данным аналитиков BrandMonitor, с января по декабрь 2020 года телефонные аферисты и онлайн-мошенники заработали на россиянах около 150 млрд рублей, из которых 66 млрд приходится на псевдобанковских сотрудников.

В центре документального фильма «Комсомольской правды» «Телефонные мошенники: как вернуть похищенные деньги» история девушки по имени Инесса, которая, положив в банк крупную сумму денег, столкнулась с мошенниками. Ей позвонили буквально через час после того, как деньги оказались в банке.

Испугавшись за свои сбережения, Инесса поверила «сотрудникам банка» и выполнила все их указания. В итоге она лишилась 500 тысяч рублей. Осознав, что ее обманули, девушка обратилась в полицию.

«Если честно, у меня опустились руки. Мне все уже сказали: «Забудь про деньги, никто никогда ничего тебе уже не вернет», - заявила Инесса журналистам.

Однако эксперты, опрошенные изданием, уверены, что шанс вернуть деньги все же есть. Для этого нужно выполнить ряд действий, первым из которых является как раз обращение в правоохранительные органы . При этом в полиции должны выдать талон-уведомление, в котором указаны сведения о сотруднике, принявшем заявление, а также регистрационный номер обращения.

В течение трех дней пострадавшего должны известить о решении, принятом по заявлению: о возбуждении уголовного дела или отказе от него. Затем, в случае возбуждения дела, необходимо уточнить, на какой стадии оно находится.

В случае приостановки расследования из-за невозможности установить обвиняемого, пострадавший имеет право обратиться в прокуратуру и добиться возобновления дела. Также россиянам, оказавшимся в такой ситуации, необходимо в рамках дела заявить гражданский иск и добиться признания их потерпевшими, отметили юристы.

«Для того, чтобы человек мог претендовать на получение денежных средств, в рамках уголовного дела ему необходимо написать исковое заявление данное заявление передать следователю. Следователь обязан вынести постановление о признании человека гражданским исцом и эту информацию отразить в материалах дела», - пояснил адвокат и вице-президент московской коллегии адвокатов «Ромашов, Романов и партнеры» Евгений Ромашев.