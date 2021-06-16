ФНС возьмет россиян «за жабры»: доходы скрыть не получится

Меньше трех недель осталось до того периода, как в России начнут действовать поправки к статье 86 Налогового кодекса, в соответствии с которыми банковские карты жителей страны окажутся под налоговым мониторингом. В соответствии с ними, с 1 июля текущего года кредитные организации обяжут направлять фискальным органам сведения о движении денег на счетах своих клиентов, в частности физлиц.