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ФНС возьмет россиян «за жабры»: доходы скрыть не получится

Елена Прошина
1 час назад
С 1 июля у Федеральной налоговой службы России (ФНС) появится повод «шерстить» любые счета граждан РФ с целью обнаружения неучтенных доходов.
ФНС возьмет россиян «за жабры»: доходы скрыть не получится
Фото: ТАССТАСС
Меньше трех недель осталось до того периода, как в России начнут действовать поправки к статье 86 Налогового кодекса, в соответствии с которыми банковские карты жителей страны окажутся под налоговым мониторингом. В соответствии с ними, с 1 июля текущего года кредитные организации обяжут направлять фискальным органам сведения о движении денег на счетах своих клиентов, в частности физлиц.
После появления этой информации в Сети распространилось много сообщений, что теперь налоговики вплотную займутся анализом истории поступления средств на банковские карты граждан. Вследствие этого их держателей начнут массово вызывать на допросы с целью предоставить отчет, что определенные поступления - это не доходы за какую-либо работу или услугу, сообщает «Свободная Пресса».
Кроме всего, ФНС получит право не только обложить эти средства стандартным налогом на доходы физлиц по установленной ставке в 13%, но также и взимать штрафы и пени за уклонение от его уплаты.
Личный счет,Федеральная налоговая служба,
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