Аналитики назвали способы выгодно инвестировать ₽500 тысяч

При желании заняться бизнесом 500 тысяч рублей станут достаточной суммой для вложения во франчайзинг. Об этом заявил Виталий Цыганков, генеральный директор компании Forward, передают «Известия».

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Франшиза – оптимальный вариант для начинающих предпринимателей, у которых имеется стартап и финансовая подушка безопасности, отметил он. При этом нужно учесть, что в стартовый вклад не будут входить расходы на аренду и открытие юридического лица, рассказал Цыганков.

Решение об инвестировании зависит от отношения к риску, заявил президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич. Ключевыми трендами являются повышение ставки ЦБ , возможный рост ставки ФРС США , повышение сырьевых цен и начало инфляционного цикла, указал он.

Нужно рассматривать две категории российских акций: компании-экспортеры металла, нефти, газа, удобрений с хорошими мультипликаторами и потенциалом роста, либо компании, которые выиграют от восстановления внутреннего рынка. Речь идет об авиаперевозчиках, ретейле и сельскохозпредприятиях.

На 500 тысяч рублей нужно купить доллары, так как в настоящее время «достаточно приятный курс», заявила независимый финансовый советник Александра Базак.

Самый простой способ инвестирования в России - открыть индивидуальный инвестиционный счет в банке с доходностью около 20% годовых.

Эксперт по управлению личными финансами и инвестициями Игорь Файнман также отметил инструменты с фиксированной доходностью — банковский депозит, сдача в аренду недвижимости, дивиденды крупных компаний.

По мнению большинства экспертов, для инвестирования нужно сначала создать финансовую подушку безопасности.

Человек должен иметь финансовую подушку хотя бы на 12 месяцев жизни без активного дохода, заявил финансовый советник консалтинговой компании «Богатство» Владимир Верещак. Он отметил, что 500 тысяч рублей — это по 41 тысяче рублей в месяц.

«Для всех, чей ежемесячный доход не превышает эту сумму (а таких в России довольно много), полмиллиона рублей лучше просто оставить на черный день», — подытожил финансовый советник.