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Эксперт: «золотой миллиард» ударит по бедным «смертельным оружием»

Мария Иванова
1 час назад
Экономист Валентин Катасонов заявил, что мировая элита - «золотой миллиард» - готовится применить «смертельное экономическое оружие» против простых людей. Об этом сообщает DEITA.RU.
Эксперт: «золотой миллиард» ударит по бедным «смертельным оружием»
Фото: ТАССТАСС
По мнению экономиста, пандемия дала финансовым элитам мощный инструмент - локдаун. Он способен разрушить различные отрасли хозяйства и лишить работы и средств к существованию миллионы людей.
Катасонов считает, что в течение 2020 года банкиры хорошо изучили последствия локдаунов и теперь могут планировать новый цикл разорения производств.
Экономист уверен, что людям в разных странах нужно быть готовыми к смене работы и переобучению.
В своем предыдущем прогнозе Катасонов предупреждал, что из-за проблем в экономиках США и Европы руководство стран «золотого миллиарда» попытается ограбить Россию.
По мнению Катасонова, РФ, несмотря на экономические трудности, остается богатейшей страной, а проблемы США с госдолгом слишком велики. Кроме того, мировая элита «испытывает гигантские трудности из-за тупика нынешней либеральной модели экономики».
Экономист считает, что в этой ситуации Запад предпримет «решительные меры для грабежа других стран», в том числе и России.
Катасонов отмечал, что это уже происходило в середине 80-х годов. По его мнению, Запад тогда решил выйти из кризиса с помощью развала СССР: оставшиеся от него страны дали Европе и США многомиллионный рынок для сбыта продукции и доступ к крупнейшим предприятиям.
Личный счет,Валентин Катасонов,
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