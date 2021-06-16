«Настоящий подарок»: россиянам посоветовали купить валюту

Если говорить о долгосрочных накоплениях, то нынешний курс доллара и евро – настоящий подарок для россиян. Об этом NEWS.ru сообщил старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Как отметил эксперт, принятие решения о приобретении иностранной валюты является индивидуальным процессом.

Что касается краткосрочных конвертаций, под которыми подразумевается отпуск или другие цели, то в таком случае можно разделить сумму на две равные части: на первую купить валюту сразу, а на вторую – перед днем, когда эти средства планируется потратить.

Сейчас очень хорошее время для того, чтобы купить валюту с точки зрения долгосрочных инвестиций, отметил Розман.

«Вполне возможно, что текущие курсовые уровни для российской валюты станут максимумами, от которых начнется тренд на ослабление в течение следующих одного-двух кварталов. Первой целью этого тренда могут быть отметки 74-75 рублей за американский доллар и 89-90 рублей за евро», — заявил эксперт.

В будущем можно говорить о снижении рубля до 78-79 к доллару США и 92-93 к евро, если после встречи президентов России и США санкционное давление на РФ возобновится.