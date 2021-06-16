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Уволенный за премию в 100 млн рублей экс-глава «Почты России» задолжал за ЖКХ

Мария Иванова
1 час назад
От бывшего руководителя "Почты России", ранее снятого с должности за премию в 100 млн, требуют выплаты задолженности за жилищно-коммунальные услуги.
Уволенный за премию в 100 млн рублей экс-глава «Почты России» задолжал за ЖКХ
Фото: ТАССТАСС
При этом топ-менеджеру Дмитрию Страшнову свойственно делать крупные покупки. Так, в 2011-м он приобрел квартиру в 190 квадратов в столичном ЖК "Триумф-Палас", в 2014-м назначил себе премиальные на 95,4 млн, своим заместителям — на 270 млн. К 2014 году компания работала в минус на 4 млрд, дыры в бюджете пришлось латать государству, сообщает «Капитал страны».
Прокуратура запустила проверку, премию Страшнова заставили вернуть, а так же попросили оставить пост. В суете всех этих дел бывший глава «Почты России» совсем забыл про необходимость оплаты «коммуналки», общий размер долга составил 300 тысяч рублей. В результате коммунальщики подали на него иск в Хорошевский суд.
Что касается дела о премии почти в 100 млн рублей, сам Страшнов не усматривал причин отказа от вознаграждений, считал это дело вполне легальным. На момент разбирательств по этому делу он заявлял, что «если кто-либо посчитает, что премии некорректны, то, вероятно, следует менять эту систему в целом и сделать пересчет вознаграждений всем госкомпаниям».
Следует отметить, что «Почту России» проверяют регулярно, ежегодно проводится свыше 3,5 тысяч мероприятий. Нарушений за этот период вскрывалось большое число, среди них и достаточно серьезные, но это не влекло никаких последствий для учреждения.
Личный счет,Дмитрий Страшнов,Почта России,Генпрокуратура РФ,
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