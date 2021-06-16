Уволенный за премию в 100 млн рублей экс-глава «Почты России» задолжал за ЖКХ

Что касается дела о премии почти в 100 млн рублей, сам Страшнов не усматривал причин отказа от вознаграждений, считал это дело вполне легальным. На момент разбирательств по этому делу он заявлял, что «если кто-либо посчитает, что премии некорректны, то, вероятно, следует менять эту систему в целом и сделать пересчет вознаграждений всем госкомпаниям».
Следует отметить, что «Почту России» проверяют регулярно, ежегодно проводится свыше 3,5 тысяч мероприятий. Нарушений за этот период вскрывалось большое число, среди них и достаточно серьезные, но это не влекло никаких последствий для учреждения.