Уволенный за премию в 100 млн рублей экс-глава «Почты России» задолжал за ЖКХ

Что касается дела о премии почти в 100 млн рублей, сам Страшнов не усматривал причин отказа от вознаграждений, считал это дело вполне легальным. На момент разбирательств по этому делу он заявлял, что «если кто-либо посчитает, что премии некорректны, то, вероятно, следует менять эту систему в целом и сделать пересчет вознаграждений всем госкомпаниям».