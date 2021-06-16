Для школьников предложили ввести ежемесячные выплаты

В России нужно ввести стипендию для школьников. С таким предложением выступил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Никита Березин, передает Ura.ru.

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Он отмечает, что денежные выплаты должны полагаться одаренным школьникам за высокие результаты в учебе и отличную успеваемость.

Березин считает целесообразным введение таких школьных стипендий во всех регионах страны. По его мнению, это поддержит учеников из разных уголков России.

«Любая материальная поддержка — это дополнительный стимул», — указал член комитета Госдумы.

По словам парламентария, благодаря данной мере Россия сможет увидеть в будущем «хороших ученых, преподавателей и тех, кто будет развивать нашу страну».

Что касается суммы стипендии для школьников, то депутат предлагает опираться на эффективный опыт российских субъектов, где данная мера уже давно практикуется.

По словам Березина, любая помощь может оказаться полезной для школьников и их родителей, даже если речь будет идти о трех или пяти тысячах рублей.