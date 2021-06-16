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«Установка - «терпи»: почему у россиян низкие зарплаты

Алиса Селезнёва
1 час назад
Готовность некоторых россиян трудиться на низкооплачиваемой работе и не пытаться что-то изменить можно объяснить менталитетом и привитыми в детстве привычками. Об этом рассказала агентству «Прайм» психолог Юлия Зюганова.
«Установка - «терпи»: почему у россиян низкие зарплаты
Фото: ТАССТАСС
Она отметила, что многие россияне росли в семьях, где родственники работали долгие годы на одном месте и жаловались на низкую зарплату.
«Именно установка - «терпи» является корнем проблемы. Вторая причина — страх перемен, рисков и падений. Очень многие люди, выросшие на родительских установках «не подведи», «не опозорься», «не проиграй», живут в постоянном страхе провала», - пояснила Юлия Зюганова.
Психолог отметила, что также некоторые россияне боятся зарабатывать большие деньги, чтобы не лишиться их, и склонные винить в своих бедах и неудачах других.
«Есть комплекс «бедность мышления». Люди с ним всегда будут радоваться чужим поражениям, завидовать, критиковать и обесценивать. «Ему просто повезло» - чаще всего можно услышать такую фразу от людей с бедным мышлением. Везение, конечно, важный фактор, но без усилий его не будет», - заметила она.
Чтобы проработать свои комплексы и улучшить уровень жизни, Юлия Зюганова посоветовала обращаться к специалистам, а не пытаться решить проблемы, обсуждая их с родственниками или прибегая к помощи алкоголя.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выказался за введение минимального социального дохода в России, необходимого для достойного уровня жизни граждан.
Личный счет,Анатолий Аксаков,Госдума,
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