Госдума спасла россиян от давления коллекторов

Госдума приняла закон, предполагающий общение коллекторов только с должниками. Теперь им запрещено беспокоить их близких, коллег или соседей. Соответствующий документ размещен в Системе обеспечения законодательной деятельности.

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Часто заемщики указывают третьих лиц для обращений по поводу возврата просроченного долга без их согласия. Это вызывало возмущение у граждан, в этой связи они много раз обращались к депутатам с просьбой решить этот вопрос.

«Устанавливаем жесткие правила для действий коллекторов. Давление на граждан неправомерно», – отметила Яровая.

Коллекторы смогут взаимодействовать с третьими лицами только при наличии их письменного согласия.

Законопроект подразумевает, что именно должник должен запрашивать письменное согласие у родственников, соседей и т.д., а не коллекторы.

Согласие можно предоставить в кредитную организацию в любой форме, которая позволяет подтвердить факт его получения. Также отмечается, что третье лицо, давшее согласие ранее, сможет в любое время отозвать его.

«То есть фактически мы устанавливаем презумпцию несогласия граждан на взаимодействие с коллекторами», – указала Яровая.

Документ вступает в силу со дня его официального размещения.