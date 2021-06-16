Госдума спасла россиян от давления коллекторов

Госдума
приняла закон, предполагающий общение коллекторов только с должниками. Теперь им запрещено беспокоить их близких, коллег или соседей. Соответствующий документ размещен в Системе обеспечения законодательной деятельности.
Часто заемщики указывают третьих лиц для обращений по поводу возврата просроченного долга без их согласия. Это вызывало возмущение у граждан, в этой связи они много раз обращались к депутатам с просьбой решить этот вопрос.
Вице-спикер от «ЕР» Ирина Яровая
и первый замглавы фракции Андрей Исаев
приняли решение внести в ГД документ, который исправляет эту ситуацию.
«Устанавливаем жесткие правила для действий коллекторов. Давление на граждан неправомерно», – отметила Яровая.
Коллекторы смогут взаимодействовать с третьими лицами только при наличии их письменного согласия.
Законопроект подразумевает, что именно должник должен запрашивать письменное согласие у родственников, соседей и т.д., а не коллекторы.
Согласие можно предоставить в кредитную организацию в любой форме, которая позволяет подтвердить факт его получения. Также отмечается, что третье лицо, давшее согласие ранее, сможет в любое время отозвать его.
«То есть фактически мы устанавливаем презумпцию несогласия граждан на взаимодействие с коллекторами», – указала Яровая.
Документ вступает в силу со дня его официального размещения.
В 2021 году просроченная задолженность, переданная коллекторам по договорам цессии, в среднем гасится за год и десять месяцев. Это следует из исследования Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.