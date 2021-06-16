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Продать недорогие квартиру и гараж можно без налоговой декларации

Лера Букина
27 минут назад
Госдума приняла закон, отменяющий обязанность подавать налоговую декларацию формы 3-НДФЛ при продаже жилых домов, квартир, комнат на сумму до 1 миллиона рублей в год, а гаражей и нежилых помещений — до 250 тысяч рублей. Об этом пишет «Прайм».
Продать недорогие квартиру и гараж можно без налоговой декларации
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
В настоящее время россиянам необходимо уплачивать НДФЛ при продаже недвижимого имущества, которым они владели меньше минимального предельного срока. В общем случае минимальный предельный срок владения составляет пять лет, а в некоторых случаях — три года.
Ставку НДФЛ в 13% взимают с суммы продажи недвижимости, которую можно понизить либо на сумму ее покупки, либо на налоговый вычет.
Что касается максимальной суммы вычета при продаже жилых домов, квартир, комнат, то она достигает 1 миллиона рублей в год, а при продаже гаражей и нежилых помещений — 250 тысяч рублей.
Новый закон подразумевает подачу декларации только в том случае, если налог получается ненулевым. Ожидается вступление закона в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных норм, для которых установлены другие сроки.
В мае заработал закон, который предусматривает получение имущественного налогового вычета без подачи декларации и сбора подтверждающих документов. Теперь вычет можно оформить онлайн через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы.
Личный счет,Федеральная налоговая служба,Госдума,
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