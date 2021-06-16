Продать недорогие квартиру и гараж можно без налоговой декларации

Госдума приняла закон, отменяющий обязанность подавать налоговую декларацию формы 3-НДФЛ при продаже жилых домов, квартир, комнат на сумму до 1 миллиона рублей в год, а гаражей и нежилых помещений — до 250 тысяч рублей. Об этом пишет «Прайм».

В настоящее время россиянам необходимо уплачивать НДФЛ при продаже недвижимого имущества, которым они владели меньше минимального предельного срока. В общем случае минимальный предельный срок владения составляет пять лет, а в некоторых случаях — три года.

Ставку НДФЛ в 13% взимают с суммы продажи недвижимости, которую можно понизить либо на сумму ее покупки, либо на налоговый вычет.

Что касается максимальной суммы вычета при продаже жилых домов, квартир, комнат, то она достигает 1 миллиона рублей в год, а при продаже гаражей и нежилых помещений — 250 тысяч рублей.

Новый закон подразумевает подачу декларации только в том случае, если налог получается ненулевым. Ожидается вступление закона в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных норм, для которых установлены другие сроки.