Акции, ПИФы и доллары: как инвестировать полмиллиона рублей

Опрошенные «Известиями»
эксперты назвали несколько способов вложить 500 тысяч рублей, чтобы как минимум защитить их от инфляции.
Генеральный директор компании Forward Виталий Цыганков считает, что полмиллиона рублей можно вложить во франчайзинг, если есть цель заняться бизнесом. Покупка бизнеса с уже разработанной стратегией в среднем варьируется от 500 тысяч до 900 тысяч рублей. При этом к указанной франчайзером сумме нужно прибавить не менее 30% от нее в качестве расходов на аренду, открытие юридического лица и т.д.
При вложении в акции президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич рекомендует ориентироваться на две категории российских акций: компании-экспортеры металла, нефти, газа, удобрений с хорошими мультипликаторами и потенциалом роста, либо компании, которые выиграют от восстановления внутреннего рынка: авиаперевозчики, ритейл (который также выиграет от роста цен), сельскохозпредприятия.
Среди иностранных рынков Манкевич советует присмотреться к ETF (Exchange Traded Fund; аналог ПИФа, но с меняющейся ценой за акции в зависимости от спроса и предложения) рынка Гонконга (прежде всего на индекс Hang Seng) и на рынок Китая (на индекс Shanghai Composite).
Независимый финансовый советник Александра Базак советует покупать доллары или же открыть индивидуальный инвестиционный счет в банке с доходностью около 20% годовых.
Почти все эксперты сошлись во мнении, что перед тем, как инвестировать, необходимо создать финансовую подушку безопасности, которая позволит покрывать расходы семьи в течение хотя бы полугода в случае потери заработка или другого регулярного дохода.
Ранее глава Росбанка Илья Поляков
посоветовал новичкам на фондовом рынке размещать не более четверти своих накоплений и не гнаться за сверхдоходностью или модными акциями.