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Акции, ПИФы и доллары: как инвестировать полмиллиона рублей

Вероника Полынина
26 минут назад
Опрошенные «Известиями» эксперты назвали несколько способов вложить 500 тысяч рублей, чтобы как минимум защитить их от инфляции.
Акции, ПИФы и доллары: как инвестировать полмиллиона рублей
Фото: ТАССТАСС
Генеральный директор компании Forward Виталий Цыганков считает, что полмиллиона рублей можно вложить во франчайзинг, если есть цель заняться бизнесом. Покупка бизнеса с уже разработанной стратегией в среднем варьируется от 500 тысяч до 900 тысяч рублей. При этом к указанной франчайзером сумме нужно прибавить не менее 30% от нее в качестве расходов на аренду, открытие юридического лица и т.д.
При вложении в акции президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич рекомендует ориентироваться на две категории российских акций: компании-экспортеры металла, нефти, газа, удобрений с хорошими мультипликаторами и потенциалом роста, либо компании, которые выиграют от восстановления внутреннего рынка: авиаперевозчики, ритейл (который также выиграет от роста цен), сельскохозпредприятия.
Среди иностранных рынков Манкевич советует присмотреться к ETF (Exchange Traded Fund; аналог ПИФа, но с меняющейся ценой за акции в зависимости от спроса и предложения) рынка Гонконга (прежде всего на индекс Hang Seng) и на рынок Китая (на индекс Shanghai Composite).
Независимый финансовый советник Александра Базак советует покупать доллары или же открыть индивидуальный инвестиционный счет в банке с доходностью около 20% годовых.
Почти все эксперты сошлись во мнении, что перед тем, как инвестировать, необходимо создать финансовую подушку безопасности, которая позволит покрывать расходы семьи в течение хотя бы полугода в случае потери заработка или другого регулярного дохода.
Ранее глава Росбанка Илья Поляков посоветовал новичкам на фондовом рынке размещать не более четверти своих накоплений и не гнаться за сверхдоходностью или модными акциями.
Личный счет,Илья Поляков,Росбанк,газета "Известия",
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