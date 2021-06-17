Акции, ПИФы и доллары: как инвестировать полмиллиона рублей

Опрошенные «Известиями» эксперты назвали несколько способов вложить 500 тысяч рублей, чтобы как минимум защитить их от инфляции.

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Генеральный директор компании Forward Виталий Цыганков считает, что полмиллиона рублей можно вложить во франчайзинг, если есть цель заняться бизнесом. Покупка бизнеса с уже разработанной стратегией в среднем варьируется от 500 тысяч до 900 тысяч рублей. При этом к указанной франчайзером сумме нужно прибавить не менее 30% от нее в качестве расходов на аренду, открытие юридического лица и т.д.

При вложении в акции президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич рекомендует ориентироваться на две категории российских акций: компании-экспортеры металла, нефти, газа, удобрений с хорошими мультипликаторами и потенциалом роста, либо компании, которые выиграют от восстановления внутреннего рынка: авиаперевозчики, ритейл (который также выиграет от роста цен), сельскохозпредприятия.

Среди иностранных рынков Манкевич советует присмотреться к ETF (Exchange Traded Fund; аналог ПИФа, но с меняющейся ценой за акции в зависимости от спроса и предложения) рынка Гонконга (прежде всего на индекс Hang Seng) и на рынок Китая (на индекс Shanghai Composite).

Независимый финансовый советник Александра Базак советует покупать доллары или же открыть индивидуальный инвестиционный счет в банке с доходностью около 20% годовых.

Почти все эксперты сошлись во мнении, что перед тем, как инвестировать, необходимо создать финансовую подушку безопасности, которая позволит покрывать расходы семьи в течение хотя бы полугода в случае потери заработка или другого регулярного дохода.