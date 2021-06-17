Россияне увеличили траты на благотворительность

Аналитика основана на данных платежных каналов Qiwi, среди которых онлайн- (интернет-эквайринг, Qiwi Кошелек) и офлайн-сервисы.

Наибольший объем благотворительных переводов зафиксирован в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Свердловской, Ростовской и Самарской областях.

Qiwi — один из крупнейших провайдеров платежных сервисов, он позволяет торговым компаниям и клиентам принимать платежи и совершать переводы наличными или в электронной форме.