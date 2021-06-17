Как срочная служба в армии отразится на пенсии

Период срочной службы в армии засчитывается в трудовой стаж. За каждый год гражданину начисляют 1,8 пенсионного коэффициента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России (ПФР).

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Как отмечается, пенсионные коэффициенты начисляются за время официального трудоустройства. Их число зависит от объема страховых взносов и стажа.

В ряде случаев при расчете пенсии может учитываться служба в армии до 2002 года, однако такой подход не всегда является результативным с точки зрения суммы выплат.

Индивидуальные пенсионные коэффициенты являются показателем, который влияет на размер пенсии. Они начисляются за каждый год работы или другой деятельности, которая учитывается для расчета пенсии. Когда назначается пенсия, все начисленные коэффициенты складываются.

Что касается общего размера страховой пенсии, то он образуется из фиксированной части и стоимости всех накопленных пенсионных коэффициентов. В России ежегодно пересматривается стоимость одного коэффициента.