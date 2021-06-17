Россия столкнется с дефицитом китайских смартфонов

Стоимость морских перевозок из Китая увеличилась на 50%. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на первый российский международный логистический альянс АСЕХ.

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Грузы, доставляемые из Поднебесной, в июне стоят на 30% дороже, чем в марте-апреле. В настоящее время поставщики фрахтуют контейнеры на июль - их доставка в Россию увеличилась еще на 20%.

Вспышка коронавируса в провинции Гуандун, которая является центром контейнерной торговли, повлекла за собой очередной кризис.

На фоне этой ситуации частично закрылся терминал Яньтянь в Шэньчжэне и перераспределились грузы в пользу близлежащих терминалов. Такие изменения спровоцировали заторы и сбои в работе портов, увеличение сроков и подорожание доставки грузов.

Как считает руководитель Альянса АСЕХ Мирослав Золотарев, ситуация со вспышкой коронавируса может стать опаснее для рынка грузоперевозок, чем авария в Суэцком канале.

Что касается возможного всплеска цен на товары из Китая, то специалисты его не ждут. Поставщики заложили свои риски в цену готовой продукции еще в конце 2020 года, заявил генеральный директор INFOLine Иван Федяков

В настоящее время рынок находится в стадии изменения каналов поставки продукции. Заметнее всего это в легкой промышленности. Как отмечается, поставка из Азии обуви, одежды, аксессуаров и текстиля стала дорогостоящей и длительной.

По словам Федякова, сейчас наблюдается замещение товаров из Китая товарами, которые произведены в странах Таможенного Союза. Он прогнозирует спад числа китайских смартфонов на российском рынке.

«Последнее время Китай занял лидирующие позиции по производству промышленного оборудования и смол, которые используются для производства композитных материалов», - указал Федяков.

Производители из других стран не имеют аналогов данной продукции, в этой связи остается принять трудности доставки.