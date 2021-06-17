Эксперты: россияне погрязли в кредитах

«Во время кризисной ситуации прошлого года резко сократились доходы. И в целом их падение началось с 2013 года. Я говорю о реальных доходах с учетом инфляции. Главным образом это относится к среднему классу, который в последние годы существенно сжался. И он всеми силами стремится сохранить уровень потребления через наращивание своего кредитования. Но все будет зависеть от того, как экономика страны преодолеет кризис. В текущем году она выйдет на более высокие уровни за счет низкой базы. А далее ожидается так позитивная стагнация, с ростом 1,5–2%. И доходы будут увеличиваться медленными темпами», - пояснил Нечаев.