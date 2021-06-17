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Эксперты: россияне погрязли в кредитах

Мария Иванова
3 часа назад
Кредиты стали важнейшей заботой для половины жителей РФ, а объем одолженных средств в экономике стал сопоставим с запланированным годовым бюджетом страны — более 20 трлн рублей. Совокупный объем кредитных обязательств достиг примерно 30% от всей денежной массы в обращении, что больше всей наличности в стране на треть.
Эксперты: россияне погрязли в кредитах
Фото: ТАССТАСС
Если потребности возрастают, а возможности заработать практически отсутствуют, граждане начинают брать займы. Многие жители России даже базовые потребности вынуждены удовлетворять за счет кредитных денег. Бизнесменам тоже приходится обращаться за получением займов к банкам, когда их усилия не ведут к прибылям, отмечает NEWS.ru.
Как полагает доктор экономических наук, профессор, экс-министр экономики Андрей Алексеевич Нечаев, что названный объем предоставленных кредитов - не показатель высокой закредитованности жителей страны. Но, как он считает, граждане действительно хотят увеличивать свое потребление, не обладая для этого надлежащим уровнем текущих доходов.
«Во время кризисной ситуации прошлого года резко сократились доходы. И в целом их падение началось с 2013 года. Я говорю о реальных доходах с учетом инфляции. Главным образом это относится к среднему классу, который в последние годы существенно сжался. И он всеми силами стремится сохранить уровень потребления через наращивание своего кредитования. Но все будет зависеть от того, как экономика страны преодолеет кризис. В текущем году она выйдет на более высокие уровни за счет низкой базы. А далее ожидается так позитивная стагнация, с ростом 1,5–2%. И доходы будут увеличиваться медленными темпами», - пояснил Нечаев.
Также эксперт считает, что если у россиян не будет доступа к дешевым кредитам, их уровень жизни станет более низким.
Личный счет,Андрей Нечаев,
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