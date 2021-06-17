Эксперты: россияне погрязли в кредитах

Кредиты стали важнейшей заботой для половины жителей РФ, а объем одолженных средств в экономике стал сопоставим с запланированным годовым бюджетом страны — более 20 трлн рублей. Совокупный объем кредитных обязательств достиг примерно 30% от всей денежной массы в обращении, что больше всей наличности в стране на треть.