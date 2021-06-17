«Летний кредит»: россияне влезают в долги ради отдыха

Число займов на летний отдых среди россиян резко увеличилось, когда начались школьные каникулы и наступил период отпусков. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на финансовый маркетплейс «Юником-24».

В период с 1 по 7 июня доля заявок на такие займы в МФО оценена в 3–4%. В 2020 году показатель оценивался в 2–2,5%.

Как отмечается, динамика демонстрирует, что покупательная способность россиян восстановилась. Также она говорит о том, что у граждан появилась возможность тратить средства не только на товары первой необходимости.

Среди заемщиков МФО за границу планируют отправиться только 5% опрошенных. 40% опрошенных собираются отдохнуть в России. 45% респондентов признались, что им не хватает средств, чтобы поехать к родственникам или друзьям, которые живут в других городах. 10% участников не имеют возможности отдохнуть даже за городом.

Как отмечается, около 70% граждан РФ собираются потратить на отпуск не более 60 тысяч рублей. Еще 20% — 61–80 тысяч. И лишь 10% — больше 81 тысячи.

В банках из топ-30 подтвердили тенденцию возросшего спроса на потребительские кредиты и роста темпов их выдачи летом.

В среднем заявки подают на 14–20 тысяч рублей в зависимости от региона, а реально на руки граждане получают 8–12 тысяч, заявил председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев

Высокая средняя стоимость отдыха (110 тысяч рублей на двоих) отразилась на готовности людей брать заем этим летом, указал директор по информационным технологиям TEZ TOUR Россия Лев Фирсов.

Интерес к картам рассрочки, услугам МФО и банков повышался все последние годы, достигнув пика к началу пандемии коронавируса, отметил он.