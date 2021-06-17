«Летний кредит»: россияне влезают в долги ради отдыха

Число займов на летний отдых среди россиян резко увеличилось, когда начались школьные каникулы и наступил период отпусков. Об этом пишут
«Известия» со ссылкой на финансовый маркетплейс «Юником-24».
В период с 1 по 7 июня доля заявок на такие займы в МФО оценена в 3–4%. В 2020 году показатель оценивался в 2–2,5%.
Как отмечается, динамика демонстрирует, что покупательная способность россиян восстановилась. Также она говорит о том, что у граждан появилась возможность тратить средства не только на товары первой необходимости.
Среди заемщиков МФО за границу планируют отправиться только 5% опрошенных. 40% опрошенных собираются отдохнуть в России. 45% респондентов признались, что им не хватает средств, чтобы поехать к родственникам или друзьям, которые живут в других городах. 10% участников не имеют возможности отдохнуть даже за городом.
Как отмечается, около 70% граждан РФ собираются потратить на отпуск не более 60 тысяч рублей. Еще 20% — 61–80 тысяч. И лишь 10% — больше 81 тысячи.
В банках из топ-30 подтвердили тенденцию возросшего спроса на потребительские кредиты и роста темпов их выдачи летом.
В среднем заявки подают на 14–20 тысяч рублей в зависимости от региона, а реально на руки граждане получают 8–12 тысяч, заявил председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев
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Высокая средняя стоимость отдыха (110 тысяч рублей на двоих) отразилась на готовности людей брать заем этим летом, указал директор по информационным технологиям TEZ TOUR Россия Лев Фирсов.
Интерес к картам рассрочки, услугам МФО и банков повышался все последние годы, достигнув пика к началу пандемии коронавируса, отметил он.
Также недавно стало известно, что депутаты Госдумы
совместно с участниками финансового рынка занимаются разработкой механизма «добровольного запрета» на кредиты для россиян.