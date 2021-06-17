Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Кредиты подорожают вслед за ростом ключевой ставки

Лера Букина
1 час назад
Стоимость кредитных продуктов повысится после изменения ключевой ставки. Об этом «Известиям» сообщили в банках из топ-50.
После повышения Центробанком ключевого показателя на рынке, ставки на кредиты могут подняться на 0,5–1 п.п., а на депозиты — на 0,2–0,3 п.п., считает зампред правления Абсолют Банка Антон Павлов.
В МТС Банке ожидают роста стоимости кредитных продуктов на 0,3–0,5 п.п. В Росбанке прогнозируют изменение рыночных ставок по ипотеке и автокредитам.
Ряд кредитных организаций пошли на снижение ставок по ипотеке и кредитам наличными, например, ВТБ, УБРиР, ПСБ и ОТП Банк.
Повышение ставок по кредитам и депозитам после роста ключевого показателя является неизбежным, отметил аналитик «Финама» Игорь Додонов. Он указал на ожидаемое повышение доходности по вкладам.
Повышение ставок и ожидаемые меры Банка России по «охлаждению» кредитного рынка будут сдерживающими факторами для роста розничного кредитования в России, указал аналитик. Додонов прогнозирует замедление показателя в 2021 году на 12-15%.
Россияне в I квартале 2021 года стали чаще совершать онлайн-покупки в кредит или рассрочку, что подтверждается ростом объема таких платежей феврале–марте на 38%. Это следует из данных исследования, проведенного аналитиками компании ЮKassa.
Личный счет,Видео,Антон Павлов,Уральский банк реконструкции и развития,ОТП Банк,Абсолют Банк,Росбанк,Банк ВТБ,МТС-Банк,Центральный банк России,газета "Известия",
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители