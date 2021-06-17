Кредиты подорожают вслед за ростом ключевой ставки

Стоимость кредитных продуктов повысится после изменения ключевой ставки. Об этом «Известиям» сообщили
в банках из топ-50.
После повышения Центробанком
ключевого показателя на рынке, ставки на кредиты могут подняться на 0,5–1 п.п., а на депозиты — на 0,2–0,3 п.п., считает зампред правления Абсолют Банка Антон Павлов
.
В МТС Банке
ожидают роста стоимости кредитных продуктов на 0,3–0,5 п.п. В Росбанке
прогнозируют изменение рыночных ставок по ипотеке и автокредитам.
Ряд кредитных организаций пошли на снижение ставок по ипотеке и кредитам наличными, например, ВТБ
, УБРиР
, ПСБ и ОТП Банк
.
Повышение ставок по кредитам и депозитам после роста ключевого показателя является неизбежным, отметил аналитик «Финама» Игорь Додонов. Он указал на ожидаемое повышение доходности по вкладам.
Повышение ставок и ожидаемые меры Банка России по «охлаждению» кредитного рынка будут сдерживающими факторами для роста розничного кредитования в России, указал аналитик. Додонов прогнозирует замедление показателя в 2021 году на 12-15%.
Россияне в I квартале 2021 года стали чаще совершать онлайн-покупки в кредит или рассрочку, что подтверждается ростом объема таких платежей феврале–марте на 38%. Это следует из данных исследования, проведенного аналитиками компании ЮKassa.