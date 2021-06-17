Кредиты подорожают вслед за ростом ключевой ставки

Стоимость кредитных продуктов повысится после изменения ключевой ставки. Об этом «Известиям» сообщили в банках из топ-50.

Антон Павлов. После повышения Центробанком ключевого показателя на рынке, ставки на кредиты могут подняться на 0,5–1 п.п., а на депозиты — на 0,2–0,3 п.п., считает зампред правления Абсолют Банка

МТС Банке ожидают роста стоимости кредитных продуктов на 0,3–0,5 п.п. В Росбанке прогнозируют изменение рыночных ставок по ипотеке и автокредитам.

Повышение ставок по кредитам и депозитам после роста ключевого показателя является неизбежным, отметил аналитик «Финама» Игорь Додонов. Он указал на ожидаемое повышение доходности по вкладам.

Повышение ставок и ожидаемые меры Банка России по «охлаждению» кредитного рынка будут сдерживающими факторами для роста розничного кредитования в России, указал аналитик. Додонов прогнозирует замедление показателя в 2021 году на 12-15%.