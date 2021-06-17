Стартапы дня: зарабатываем на медовухе и электромобиле

Кризис, вызванный коронавирусом, падение ставок по вкладам и страх потерять сбережения мотивировали многих россиян обратиться к инвестиционным инструментам, в том числе к ценным бумагам. «Рамблер» подготовил обзор стартапов, которые могут стать интересным вложением.

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R3 Printing: персональный 3D-принтер

Стартап R3 Printing разработал высокопроизводительный 3D-принтер для индивидуального создания разнообразной продукции (от стелек до наушников) по ценам, которые могут конкурировать с массовым производством.

Сейчас небольшие компании, использующие 3D-принтеры, оказываются в затруднительном положении: дешевые принтеры требуют большого количества настроек, ручного труда и опыта, в то время как 3D-принтеры корпоративного уровня дороги и привязаны к запатентованным материалам с завышенной ценой, что снижает прибыль. Компания нацелена на сектор рынка с оборотом почти 16 миллиардов долларов. По прогнозам, к 2022 году выручка отрасли составит около 24 миллиардов долларов, а к 2024-му - почти 36 миллиардов.

В R3 Printing утверждают, что их принтер выдерживает рабочие циклы 24x7 и превосходит текущие рыночные предложения: печатает на 90 процентов быстрее и на 200 процентов больше. В отличие от конкурентов, этот 3D-принтер позволяет быстро запускать производство продукции нестандартных размеров и форм, а не только стандартизированных предметов.

R3 Printing привлек на StartEngine 1,63 миллиона долларов от более чем 4500 инвесторов при минимальной сумме инвестиций в сто долларов. Стоимость компании оценивается в восемь миллионов долларов.

Strom Motors: умный милый маленький электромобиль

Стартап Strom Motors представил компактный и экономичный электромобиль Strom-R3 стоимостью от семи тысяч долларов (около 500 тысяч рублей). Конструкция электромобиля обеспечивает стабильность, аналогичную хэтчбеку, и снижает вес автомобиля почти вдвое, что приводит к увеличению энергоэффективности примерно в три раза.

Создатели авто отмечают, что Strom-R3 - один из немногих электромобилей, предлагающих возможность быстрой замены аккумулятора. Машины могут вернуться на дорогу в течение пяти минут благодаря автономным станциям, которые будут располагаться в стратегически важных точках городов. Strom-R3 предлагает панорамный люк, кабину с кондиционером, передние и задние отсеки для хранения вещей, а также ИИ-движок.

В Strom Motors подчеркнули, что на обычные автомобили приходится до 75 процентов объема загрязнения угарным газом в США, а в Нью-Дели 54 тысяч преждевременных смертей в прошлом году были связаны с загрязнением воздуха.

На Republic стартап собрал почти 212 тысяч долларов от 445 инвесторов, минимальное вложение - 150 долларов.

Golden Coast Mead: медовуха для выпивающих экологично

Компания Golden Coast Mead выходит на рынок хард-зельтера, алкогольных газировок (объем этого рынка - 4,4 миллиарда долларов) со своей медовухой Hard Honey Seltzer. Владельцы компании подчеркивают, что медовуха - один из старейших напитков, предшествовавший пиву и вину, в последнее время он вызывает особый интерес (но стоит помнить, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью).

В Golden Coast Mead считают напитки, созданные на основе кукурузы или тростникового сахара, вредными, а свою медовуху - экологичной.

«Наша вкусная сельтерская вода для медовухи не содержит глютена, консервантов, тростникового и кукурузного сахара. Наш сахар производится пчелами, и мы относимся к ним с величайшим уважением и заботой», - подчеркивают в компании.

В 2019 году продажи хард-зельтера выросли более чем на 220 процентов, ожидается, что к 2024 году мировые обороты этого рынка достигнут 6,5 миллиардов долларов.