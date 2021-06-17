В России появилась новая схема кредитного мошенничества

Злоумышленники в России предлагают гражданам получить кредит по необычной схеме.
Новая схема обмана россиян была раскрыта в Центробанке РФ
, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой
на «Известия».
Лона основана на регистрации договора займа под залог имущества в формате лизинга. Выходит, что по факту человек арендует свои же активы и при этом еще переплачивает злоумышленникам.
Наиболее часто, как отметили представители регулятора, в качестве предмета ненастоящего «лизинга» выступает машина заемщика. Затем преступники стараются забрать транспортное средство у собственника.
Это у них может получиться, поскольку по условиям договора право собственности переходит к новых владельцам, которые занимают гражданину деньги.
Поэтому даже при небольшой просрочке платежа кредитор может присвоить себе оставленное в залоге имущество, а так как он его брал по заниженной стоимости, то для злоумышленников более выгодно обратить в свою пользу залог, чем получать от клиентов проценты по кредиту.
Чтобы не стать жертвой такой схемы, в Банке России россиянам посоветовали не заключать договора и не брать денежные средства у лиц с непонятной репутацией.
Следует отметить, что в России распространены и другие схемы мошенничества с кредитами. Так, в ЦБ РФ подсчитали, что в III квартале прошедшего года (более «свежие» данные у регулятора пока отсутствуют) жители россияне потратили 2,5 миллиарда рублей без своего ведома. Эти цифры отражают объем операций через электронные средства платежа (банковские карты и электронные кошельки) без согласия клиентов. При этом вернуть получилось всего 13% из общей суммы. В III квартале 2019 года аналогичный показатель равнялся 1,9 миллиардам, доля возмещенных средств при этом находилась на таком же уровне.