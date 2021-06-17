В России появилась новая схема кредитного мошенничества

Злоумышленники в России предлагают гражданам получить кредит по необычной схеме.

Новая схема обмана россиян была раскрыта в Центробанке РФ , сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Известия».

Лона основана на регистрации договора займа под залог имущества в формате лизинга. Выходит, что по факту человек арендует свои же активы и при этом еще переплачивает злоумышленникам.

Наиболее часто, как отметили представители регулятора, в качестве предмета ненастоящего «лизинга» выступает машина заемщика. Затем преступники стараются забрать транспортное средство у собственника.

Это у них может получиться, поскольку по условиям договора право собственности переходит к новых владельцам, которые занимают гражданину деньги.

Поэтому даже при небольшой просрочке платежа кредитор может присвоить себе оставленное в залоге имущество, а так как он его брал по заниженной стоимости, то для злоумышленников более выгодно обратить в свою пользу залог, чем получать от клиентов проценты по кредиту.

Чтобы не стать жертвой такой схемы, в Банке России россиянам посоветовали не заключать договора и не брать денежные средства у лиц с непонятной репутацией.