Двойная выгода: как срочная служба отразится на пенсии

Как указали в ПФР, слова представителя которого приводит РИА Новости, в некоторых случаях при расчете пенсии можно учесть службу в армии до 2002 года, однако это не всегда даст самый больший размер пенсионных выплат.

При этом пенсионные коэффициенты начисляются гражданину РФ за время официального трудоустройства, и их количество зависит от суммы страховых взносов и стажа.

В то же время индивидуальные пенсионные коэффициенты являются показателями, от которых зависит размер выплат по старости. Они начисляются за каждый год работы или иной деятельности, которая учитывается для расчета.

Вместе с тем при расчете размера пенсии все начисленные коэффициенты складываются, и ее общий размер получается из фиксированной части и стоимости всех накопленных коэффициентов.

Стоимость одного коэффициента пересматривается ежегодно.

На то, каким будет размер страховой пенсии россиян, влияют три ключевых фактора, пишет "Российская газета".

В первую очередь, отмечает издание, важно работать официально и получать "белую" зарплату. С такого дохода работодатели уплачивают взносы в пенсионный фонд, которые потом и составят саму пенсию.

Второй фактор — стаж. Чем дольше человек работает, тем выше будет размер его пенсии.

Поясняется, что за каждый год трудового стажа — а он формируется только при официальном трудоустройстве — начисляется один коэффициент (балл).

Третий фактор — на количество коэффициентов также влияет размер заработка.

Например, если человек получает минимальную заработную плату, то за год ему будет начислено всего 1,048 коэффициента.

А если зарплата в месяц составляет более 122 тысяч рублей в месяц, то количество коэффициентов будет максимальным — 10.

Помимо этого изданию пояснили в Пенсионном фонде России (ПФР), что из общего тарифа взносов на пенсионное страхование 6% идут на фиксированную выплату, она является солидарной составляющей страховой пенсии. Остальные 16% — индивидуальная часть тарифа: она зависит от взносов и стажа.

Повышенные коэффициенты можно заработать тем, кто при достижении пенсионного возраста продолжит работать.

Официально установленного потолка пенсии в России нет, но фактически самую большую пенсию в России получают космонавты и госслужащие, рассказал руководитель проекта Pensopathology.ru Евгений Биезбардис.

По данным Росстата, опубликованным в апреле 2021 года, федеральные государственные гражданские служащие получали самую большую пенсию в среднем среди всех категорий пенсионеров, передает «Прайм».

Так, средний размер пенсии федерального чиновника на 1 января 2021 года достиг 22 тыс. 792 рублей, тогда как средний размер пенсии в целом составил 15 тыс. 744 рублей, а средний размер пенсии по старости – 16 тыс. 790 рублей.

При этом чиновники в дополнение к государственной в ряде случаев имеют право на страховую пенсию по старости.

«Люди, которые занимаются экстремальными видами деятельности и приносят пользу человечеству, имеют право на повышенную пенсию и дополнительные выплаты после окончания трудовой деятельности. В частности, космонавтам и летчикам-испытателям платится государственная пенсия за выслугу лет. Они также могут получать не только государственную пенсию, но и страховую по старости. По данным Росстата, на 1 января 2016 года пенсия космонавта составляла 446 тыс. рублей. Более свежих данных Росстат по этой профессии не публикует», – заявил Биезбардис.

Также военные пенсионеры могут получать две пенсии. Первую – из федерального бюджета по линии силовых ведомств, однако если после выхода на пенсию по выслуге лет военный пойдет работать в должности, не относящейся к военной службе, – например, в частное охранное предприятие – то работодатель будет отчислять за него страховые взносы в систему обязательного пенсионного страхования в ПФР. Тогда при определенных условиях военный может получить вторую пенсию.

Размер страховой пенсии по старости, которую получает основная масса российских пенсионеров, зависит от предельного количества пенсионных коэффициентов, накопленных за время работы.

«Эти коэффициенты начисляются на индивидуальный лицевой счет гражданина за каждый год работы. Их число напрямую связано с размером дохода гражданина, с которого начислялись страховые взносы на обязательное пенсионное страхование», – объяснил эксперт.

Например, за 2020 год максимально можно было накопить 9,57 коэффициентов. К страховой пенсии есть различные надбавки. В обязательном порядке – это доплата до минимального прожиточного уровня пенсионера, его размер зависит от того региона, где живет пенсионер. Средний размер страховой пенсии по старости составляет сейчас, согласно данным Счетной палаты, 17,5 тыс. рублей.

«Страховую пенсию можно увеличить и за счет премиальных коэффициентов, возникающих при отсрочке выхода на пенсию. Если выйти на пенсию на пять лет позже, прибавка составит 40%, а если на предельные 10 лет, то выплаты увеличатся в два раза. Дополнительные коэффициенты появляются и за социально значимую деятельность, например, уход за инвалидом», – сказал Биезбардис.

Надбавки также могут быть для пенсионеров, которые ухаживают за несовершеннолетними детьми или на иждивении которых есть студенты или пожилые люди и инвалиды. Доплаты получают те, кому больше 80 лет, жители Крайнего Севера и приравненных к нему территорий, инвалиды первой группы, сельские жители, ветераны, чернобыльцы, Герои Труда и бывшие узники фашизма. Это могут быть как постоянные доплаты, так и единовременные денежные выплаты.

«Кроме того, некоторые пенсионеры получают дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги – это Герои Совесткого Союза и России, Герои Труда, кавалеры орденов разной степени, лауреаты Госпремий, чемпионы Олимпийских игр. Такие выплаты составляют от 250% до 415% социальной пенсии», – заключил эксперт.

Минтруд разместил документ на портале обсуждения проектов нормативных актов. В пояснительной записке отмечается необходимость введения беззаявительного порядка назначения и перерасчёта пенсий территориальными органами Пенсионного фонда России. Новые правила предлагается распространить на страховые пенсии по старости.

Для назначения пенсии в автоматическом режиме гражданам понадобится подать заявление в форме электронного документа через портал госуслуг. Размер пенсии определят на основании сведений индивидуального учёта, а также данных от разных ведомств и из федеральных информационных систем.

В пояснительной записке подчёркивается, что гражданин, который захочет оформить автоматическое начисление пенсий, должен соответствовать ряду условий. Одно из них — отсутствие периодов работы за рубежом. В случае одобрения нововведение вступит в силу с 1 января 2022 года.

Ранее в июне «Коммерсантъ» сообщал, что россияне стали реже обращаться за пенсией. Выяснилось, что негосударственные пенсионные фонды не информируют граждан о том, что теперь они могут получать положенные им суммы. Некоторые организации считают, что сообщать о появлении такого права должен Пенсионный фонд России, поскольку частные компании могут не знать о возможности своих клиентов выйти на заслуженный отдых досрочно.

Россияне в начале 2021 года стали активнее менять управляющие компании для своих пенсионных накоплений и продолжили доверять государству в лице Пенсионного фонда России (ПФР), пишет «Коммерсантъ».

За первые пять месяцев текущего года заявления на перевод пенсионных накоплений из одной структуры в другую — из негосударственного пенсионного фонда (НПФ) и ПФР, в обратном направлении или из одного НПФ в другой — подали 42 тысячи человек. Точной статистики за аналогичный период прошлого года нет, но аналитики рекомендуют сравнивать показатель с результатом первого квартала 2020-го, когда перевод осуществили 23,2 тысячи граждан.

При этом сохраняется прежняя тенденция на активный переход граждан из НПФ в ПФР. В первом квартале прошлого года на такие операции пришлось 78,6 процента всех переводов, в январе-мае нынешнего — около 50 процентов.

Также увеличилась доля заявлений о смене одного НПФ на другой: с 13,6 до 35,7 процента. В свою очередь из ПФР в НПФ решили перейти 13,6 процента заявителей против шести процентов в первом квартале 2020-го.

При этом аналитики отмечают, что в целом количество переходов из одной структуры в другую в последнее время резко снизилось и составляет малую часть от общего числа участников государственной пенсионной системы.

Отчасти это связано с ограничениями, установленными Центробанком . По нынешним правилам, смена пенсионного страховщика чаще одного раза в пять лет чревата потерей полученного за этот срок инвестиционного дохода.