₽183 тысячи в месяц: названы самые высокооплачиваемые профессии

Одна из наиболее высоких зарплат в России – 183 тысячи рублей в месяц – предлагается техническому директору в сфере IT. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования сервиса «Работа.ру».

Согласно исследованию, технический директор может получать от 135 тысяч рублей до 327 тысяч рублей в месяц. В его обязанности входят контроль процесса разработки проектов, оптимизация производственных процессов и сопровождение внедрения нового ПО, а также подготовка технических документов и общение с заказчиком.

На втором месте топ-10 – Go-разработчики. Эти сотрудники занимаются разработкой приложений на языке программирования, который был разработан внутри компании Google . Они также работают с файловой системой. В России такой специалист может получать в среднем 165 тысяч рублей.

Продакт-менеджеры получают в России в среднем 156 тысяч рублей. Эти специалисты формируют стратегию развития продукта и управляют командой разработки.

Генеральный директор в сфере управления персоналом может получать в среднем 150 тысяч рублей.

Сфера дизайна также высоко оплачивается в России. Продуктовому дизайнеру и UX/UI-дизайнеру готовы платить около 118 тысяч и 106 тысяч рублей соответственно.

Что касается сферы производства, то ее специалистам также предлагается высокий оклад. В частности, главному инженеру могут платить в среднем 99 тысяч рублей.

В сфере юриспруденции неплохо платят патентному поверенному – в среднем 94 тысячи рублей. Такую же сумму готовы платить и российским каменщикам.