Должников не будут лишать средств к существованию

Госдуме в четверг, 17 июня, приняли в третьем чтении законопроект, благодаря которому минимальный доход должников будет защищен от взыскания. Об этом сообщает ТАСС.

У граждан-должников будет право обратиться в Федеральную службу судебных приставов и указать счет, с которого будет запрещено списывать сумму в размере не ниже прожиточного минимума трудоспособного человека по РФ. В случае превышения общефедерального показателя в регионе учитываться будет он.

Банки и другие кредитные организации не смогут взыскивать доход с указанного счета.

Стоит отметить, что это правило не коснется взыскания алиментов, возмещения вреда, причиненного здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, ущерба, причиненного преступлением.

Если у должника есть иждивенцы, он будет иметь возможность обратиться в суд с заявлением о сохранении ему зарплаты и других доходов.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, целью законопроекта является защита граждан, которые оказались в сложной жизненной ситуации, поскольку «недопустимо за долги лишать человека средств к существованию».

Закон вступит в силу с 1 февраля 2022 года.