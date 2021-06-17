Для многодетных семей предложили ввести новую льготу

Многодетным семьям нужно предоставить особые условия получения туристического кешбэка. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец передает RT.

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Волынец выступила за возвращение многодетным семьям 20% от стоимости проезда и проживания.

Соответствующая инициатива будет рассмотрена в Госдуме . Волынец отметила важность в создании условий стимулирования рождаемости и оказании поддержки многодетным семьям.

Вместе с тем она уточнила, что максимальный размер кэшбека на каждого члена семьи не должен превышать 20 тысяч рублей.

Омбудсмен подчеркнула, что расширение возможностей для кешбэка усилило бы социальную поддержку этой категории граждан.

Волынец считает целесообразным компенсировать траты, которые связаны с проездом до места отдыха, размещением в гостинице, доме отдыха или в санатории на территории России.

Она также предложила рассмотреть возможность введения кешбэка на оплату проезда ребенка в детский лагерь и обратно.

Как заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова , россияне, которые купили путевки в детские лагеря до старта программы детского туристического кешбэка 25 мая, с 15 июня могут начать оформлять заявки на возврат 50% стоимости поездки.