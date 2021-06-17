Пандемия вынудила россиян экономить на еде и одежде

Большинство россиян (57%) начинают экономить при возникновении финансовых трудностей. Об этом пишет
«Коммерсант» со ссылкой на исследование банка «Открытие»
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Больше трети респондентов (37%) экономят все время. Лишь 7% не отказывают себе ни в чем.
Из-за пандемии коронавируса 20% респондентов стали больше экономить, однако большинство (80%) не изменили подход к тратам в сравнении с допандемийным периодом. 65% респондентов экономили как до пандемии, так и после. 15% россиян не экономили и сейчас этого не делают.
2% участников выразили готовность сократить расходы на все. 71% респондентов уже сократили траты на развлечения, 62% — на путешествия, 52% — на покупку гаджетов. На одежде с обувью и еде экономят 40% и 23% участников соответственно.
Также стало известно, что россияне начали экономить на лекарствах. Аптечные сети в январе-марте 2021 года сократили продажи на 11,5% по сравнению с тем же периодом 2020 года. В январе—марте 2021 года аптечные сети в целом по стране реализовали лекарств и сопутствующих товаров на 331,6 млрд рублей, следует из данных DSM Group.
Согласно материалам аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в 2020 году россияне рекордно сократили потребление товаров и услуг до показателей 2015 года. По подсчетам экспертов, в среднем граждане России тратили 26,9 тысячи рублей в месяц. С учетом инфляции данный показатель меньше на 9%, или на 1,68 тысячи рублей, чем годом ранее. В общей сложности за 2020 год население потратило меньше на 2,77 триллиона рублей.