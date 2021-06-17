Пандемия вынудила россиян экономить на еде и одежде

Большинство россиян (57%) начинают экономить при возникновении финансовых трудностей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование банка «Открытие»

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Больше трети респондентов (37%) экономят все время. Лишь 7% не отказывают себе ни в чем.

Из-за пандемии коронавируса 20% респондентов стали больше экономить, однако большинство (80%) не изменили подход к тратам в сравнении с допандемийным периодом. 65% респондентов экономили как до пандемии, так и после. 15% россиян не экономили и сейчас этого не делают.

2% участников выразили готовность сократить расходы на все. 71% респондентов уже сократили траты на развлечения, 62% — на путешествия, 52% — на покупку гаджетов. На одежде с обувью и еде экономят 40% и 23% участников соответственно.

Также стало известно, что россияне начали экономить на лекарствах. Аптечные сети в январе-марте 2021 года сократили продажи на 11,5% по сравнению с тем же периодом 2020 года. В январе—марте 2021 года аптечные сети в целом по стране реализовали лекарств и сопутствующих товаров на 331,6 млрд рублей, следует из данных DSM Group.