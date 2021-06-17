В чужом кармане: сколько зарабатывает электрик

«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.

Фото: Рамблер Рамблер

Наш новый герой - 47-летний Евгений Ц. Он работает в системе ЖКХ почти 25 лет.

«Профессии я обучался еще в ПТУ, сейчас их вроде бы переименовали, но смысл остался такой же. После учебы ушел в армию и там тоже был электриком. В армии первый и последний раз серьезно пострадал - невнимательно повел себе и страшно прожег руку. Почти у каждого электрика что-то типа этого случается, потом начинаешь технику безопасности по-настоящему уважать. Смешно, когда люди рассказывают про каких-то пьяных электриков. Кто спьяну полезет в командоаппарат? Только самоубийца», - рассказывает Евгений.

Сейчас Евгений работает в подмосковной компании, в его обязанности входит планово-профилактический ремонт и обслуживание электрооборудования многоквартирного дома, замена износившихся и перегоревших элементов электрооборудования, ремонт и замена выключателей и электроарматуры в подъездах, замена ламп. Также он контролирует несанкционированные подключения к щиткам.

Для трудоустройства Евгению понадобилось предоставить удостоверение электрика с допуском по электробезопасности до тысячи вольт. На работу принимают специалистов, начиная с четвертого разряда. Зарплата из вакансии и реальная зарплата совпали - 45 000 рублей.

«Без дела на такой работе не посидишь, даже если с домом все в порядке, он новый, все сделано правильно внутри, замыкания и аварии пока не грозят. Нужно постоянно за всем следить - освещено ли все необходимое, в порядке ли электрооборудование. Ну и оформление разных бумажек постоянно. Аварии заранее не предскажешь, поэтому мы должны быть всегда наготове», - подчеркивает Евгений.

Раньше Евгений работал на себя и приходил ремонтировать проводку в частном порядке. По его мнению, одна из главных проблем электрика - мужчины, которые хотят показать семье, что всё умеют сами.

«Я заметил несколько типов таких людей: первые лезут в проводку и без знаний наводят там ужас. Второй тип - стоящие над душой и подсказывающие, как лучше», - отмечает он.

Евгений живет вдвоем с женой, сотрудницей бухгалтерии той же управляющей компании. Их дочь учится и живет в общежитии в другом городе.

Примерные траты Евгения (в месяц):

На продукты - до 15 000 рублей

На услуги ЖКХ - от 3 500 до 7 000 рублей

На общественный транспорт - до 3 000 рублей

Отправляет дочери - 3 000 рублей

На хозтовары - до 2 500 рублей

На интернет и мобильную связь для себя и жены - 2 000 рублей