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ПФР начнет информировать граждан о размере будущей пенсии

Газета.Ru
2 часа назад
В пресс-службе Минтруда рассказали, что в пенсионном фонде России (ПФР) с 2022 года начнут информировать граждан о предполагаемом размере пенсии. Об этом сообщается на официальном сайте министерства.
Россиянам расскажут о размере будущей пенсии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам заместителя министра труда и социальной защиты Андрея Пудова, вся информация будет предоставляться гражданину в личном кабинете на портале госуслуг.
"А тем, кто не использует портал госуслуг, — при обращениях в территориальный орган ПФР. Проактивно уведомления будут приходить раз в три года мужчинам с 45 лет и женщинам с 40 лет. В уведомлениях будет отражено, каким будет размер пенсии по старости, исходя из уже накопленных пенсионных прав", — добавил он.
В министерстве отметили, что в этом уведомлении также будет напоминание об условиях выхода на пенсию по старости (сколько еще стажа необходимо приобрести до выхода на пенсию). Также там будут представлены данные о размере пенсионных накоплений по накопительной части пенсии.
Ранее финансовый советник консалтинговой компании "Богатство" Владимир Верещак заявил, что для того, чтобы доход от накоплений в пенсионном возрасте составлял 100 тыс. руб., необходимо около 30-40 млн руб.
Личный счет,Пенсионный фонд РФ,Минтруд,
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