Россиянам расскажут о размере будущей пенсии

По словам заместителя министра труда и социальной защиты Андрея Пудова, вся информация будет предоставляться гражданину в личном кабинете на портале госуслуг.

В министерстве отметили, что в этом уведомлении также будет напоминание об условиях выхода на пенсию по старости (сколько еще стажа необходимо приобрести до выхода на пенсию). Также там будут представлены данные о размере пенсионных накоплений по накопительной части пенсии.