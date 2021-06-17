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Свинина и сало могут исчезнуть с прилавков на Украине

News.ru
51 минуту назад
За полгода импорт свинины на Украину превысил экспорт в шесть раз. Главными поставщиками за это время стали Дания, Польша и Нидерланды. Об этом пишет ТАСС.
Свинина и сало могут исчезнуть с прилавков на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Общее количество свинины и сала на Украине стало резко снижаться. Это произошло из-за того, что поголовье свиней лишь уменьшается. При этом на экспорт было отправлено всего 717 тонн, в то время как импортировано было свыше 10,3 тысячи тонн свинины.
Цена на зерновую и белковую группы, которые являются основными компонентами для производства комбикормов и кормления свиней, с начала 2019 года выросла на 20--40%, и цены продолжают расти, — сообщила эксперт по свиноводству Ассоциации животноводов Ольга Махно.
Из-за того что корм значительно подорожал, рентабельность выращивания свиней в стране значительно снизилась. Разница между затратами на выращивание и реализуемой ценой минимальна, поэтому украинские производители с трудом держатся на плаву. Если ситуация не изменится, то в ближайшее время производители будут вынуждены вырезать поголовье. Подобная ситуация в дальнейшем приведёт к дефициту свинины и сала.
Ранее стало известно, что Министерство промышленности и торговли России обязало торговые сети и производителей обосновать повышение цен на мясо. Бизнес будет вынужден отчитываться.
Личный счет,Минпромторг,ИТАР-ТАСС,
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