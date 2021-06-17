В России резко подорожала морковь

В России продолжают расти цены на овощи. Об этом свидетельствую данные Росстата

За неделю с 8 по 15 июня цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем по России на 1,2%.

Больше всего подорожала морковь (+10,2%) и картофель (+7%). Белокочанная капуста выросла в цене на 4,4%, репчатый лук – на 1,1%.

По сравнению с периодом 31 мая – 7 июня, рост цен на картофель, капусту и морковь ускорился. Неделю назад картофель дорожал на 4,9%, капуста - на 3,9%, морковь – на 5,9%.

При этом сезонные овощи, такие как огурцы и помидоры, продолжают снижаться в цене.

Огурцы подешевели на 5,5%, а помидоры – на 4,9%. Неделей ранее цены на них снижались на 6,9% и 4,7% соответственно.

Также в стране снизились цены на куриные яйца. В среднем по России яйца подешевели на 4,4%. Цены на вермишель и водку снизились на 0,3%, муку пшеничную – на 0,2%, молоко стерилизованное, консервы овощные и фруктово-ягодные для детского питания, макаронные изделия – на 0,1%.

Инфляция за неделю с 8 по 15 июня составила 0,12%, с начала июня – 0,28%, а с начала 2021 года – 2,63%.