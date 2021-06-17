Экономист спрогнозировал подорожание импортных товаров

В России подорожают все импортные товары, считает экономист, доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.

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По ее словам, в 2020 году рост цен на импорт сдерживался низким спросом. В этом году наблюдается обратная картина – спрос растет, поэтому торговые сети и посредники не сдерживают цены, желая возместить убытки прошлого года.

По мнению специалиста, даже в период сезонных распродаж скидки будут несущественными.

«Все импортные товары, особенно электроника, бытовая техника, автомобили, строительные материалы, одежда и обувь будут дорожать», - сказала Долгова агентству Regnum.

Ранее Мария Долгова заявила, что одна из причин подорожания непродовольственных товаров в России - рост затрат производителей на упаковку и маркировку.