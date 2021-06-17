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Экономист спрогнозировал подорожание всех импортных товаров

Вероника Полынина
2 часа назад
В России подорожают все импортные товары, считает экономист, доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.
Экономист спрогнозировал подорожание импортных товаров
Фото: ТАССТАСС
По ее словам, в 2020 году рост цен на импорт сдерживался низким спросом. В этом году наблюдается обратная картина – спрос растет, поэтому торговые сети и посредники не сдерживают цены, желая возместить убытки прошлого года.
По мнению специалиста, даже в период сезонных распродаж скидки будут несущественными.
«Все импортные товары, особенно электроника, бытовая техника, автомобили, строительные материалы, одежда и обувь будут дорожать», - сказала Долгова агентству Regnum.
Ранее Мария Долгова заявила, что одна из причин подорожания непродовольственных товаров в России - рост затрат производителей на упаковку и маркировку.
Накануне издание «Фонтанка» сообщило о том, что международные и отечественные производители кондитерских изделий уведомили торговые сети о повышении цен на свою продукцию. Причиной повышения производители называют рост стоимости ингредиентов и упаковки. В компании Nestle отметили, что крышки для упаковки продукции обходятся дороже на 30%, а банки – на 36% по сравнению с прошлым годом из-за роста цен на нефть и дефицита полипропилена на российском рынке.
Личный счет,Фонтанка.Ру,ИА REGNUM,
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