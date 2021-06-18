Эксперты назвали альтернативу подорожавшим стройматериалам

Подорожавшие стройматериалы могут быть заменены на более бюджетные. Об этом РИА Недвижимость рассказал директор категории «стройка» компании «Леруа Мерлен» Алексей Шамов.

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В частности, металлическую кровлю можно заменить на битумную гибкую черепицу и ондулин, металлическую арматуру - на стеклопластиковую, а каменную вату - на стекловату.

По словам Шамова, на рынке выросли в цене почти все группы строительных материалов, однако больше всего подорожали металлическая кровля, металлопрокат (арматура, металлическая труба), а также тепло- и шумоизоляция.

Отделочные материалы подорожали не столь сильно, как товары для черновых работ, заявила директор категории «декор» компании «Леруа Мерлен» Олеся Симон.

Одна из наиболее сложных для сдерживания цен категория – «декор потолка» с ростом цен более чем 15%. Как отмечается, рост цен вызван существенным подорожанием полистирола.

«Что касается штор, то среднее изменение розничных цен составило +10%, что связано со стоимостью логистики и с ростом цен на хлопок и полиэстер. В качестве альтернативы текстильным шторам можно рассмотреть вариант декорирования окна рулонными шторами», – отметила Симон.

Средняя цена данного проекта в 2-2,5 раза ниже, чем при использовании текстиля. Она также указала на отсутствие дополнительных затрат на карнизы в таком случае.