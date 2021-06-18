Стартапы дня: зарабатываем на роботакси и любовных гороскопах

Кризис, вызванный коронавирусом, падение ставок по вкладам и страх потерять сбережения мотивировали многих россиян обратиться к инвестиционным инструментам, в том числе к ценным бумагам. «Рамблер» подготовил обзор стартапов, которые могут стать интересным вложением.

Фото: Рамблер Рамблер

Pony.ai: китайское роботакси

Стартап Pony.ai, работающий в Китае и США, начал тестирование беспилотных автомобилей на дорогах Калифорнии и Гуанчжоу. Запустить сервис полностью автономного роботакси - без участия водителя - планируют в 2022 году.

Как рассказал TechCrunch, Pony.ai столкнулся с некоторыми нормативными препятствиями, которые необходимо устранить, прежде чем он сможет начать коммерческую деятельность. В США компании, предлагающие услуги автономных поездок без водителя, должны получить разрешения в министерстве транспортных средств и комиссии по коммунальным предприятиям.

Компания уже привлекла ряд партнеров и более одного миллиарда долларов инвестиций, в том числе 400 миллионов долларов от Toyota. Также стартап сотрудничает с Bosch и Hyundai. Стоимость компании оценивается в 5,3 миллиарда долларов.

Whipr: лыжи, каноэ и каякинг в одном флаконе

Стартап Whipr создал портативный тренажер, имитирующий занятия греблей на байдарках и каноэ, лыжами, плаванием, серфингом и каякингом. Мировая индустрия фитнеса - это рынок с оборотом 11 миллиардов долларов, Whipr планирует стать его частью благодаря полученным «серьезным патентным разрешениям».

«Представьте себе тренажер на десять видов спорта, который умещается в чемодане. Это Whipr», - заявляют создатели стартапа.

В компании утверждают, что Whipr способен заменить все кардио-оборудование тренажерного зала, при этом он стоит дешевле аналогов.

Вместе с тренажером Whipr предлагает пользователям приложение, которое отслеживает и загружает информацию об их тренировках в онлайн-сервисы. В ближайшем будущем стартап предложит клиентам обучающий видеокурс.

На платформе StartEngine стартап собрал более 121 тысячи долларов от 148 инвесторов, минимальное вложение - 250,70 доллара. Стоимость компании оценивается в 20 миллионов долларов.

LILA: тиндер с уклоном в астрологию

Стартап LILA - это мобильное приложение, которое «помогает вам ориентироваться в трех измерениях: самопознание, знакомство с потенциальным партнером и построение отношений». Создатели стартапа утверждают, что LILA удается «переводить астрологический символизм в полезную информацию».

Приложение создает «персонализированный астрологический профиль», в котором указаны сильные и слабые стороны человека в отношениях, оно связывает пользователей с «астрологически совместимыми» людьми и дает советы по развитию отношений.

Компания планирует зарабатывать, продавая доступ к приложению за ежемесячную абонентскую плату в 14,99 доллара (29,99 доллара за VIP-пакет). Создатели LILA отмечают, что 65 процентов миллениалов и зумеров ежедневно проверяют свои гороскопы, а 68 процентов - верят в астрологическую совместимость.