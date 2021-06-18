Аналитик раскрыл методы «обмана» банков

Существует большое количество методов «обмана» клиентов банков, поэтому ради сохранения своих сбережений гражданам следует знать, как оформляются юридические договоры, а также читать документы. Об этом агентству «Прайм» сообщил руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

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Самый простой способ – «присвоить» проценты по вкладу при досрочном его закрытии и запрет на частичное изъятие средств.

Бывают ситуации с предоставлением инвестиционного договора клиентам вместо договора на вклад. По нему с большой долей вероятности заемщик не получит никаких процентов. Всю прибыль присвоит банк и брокер, отметил Коган.

Встречаются случаи и с предложением повышенной ставки. Она может действовать лишь три месяца-полгода, а на остальной срок депозита действует ставка в полтора-два раза ниже той, что была у клиента ранее.

В кредитах наиболее популярная схема — комиссии и страхование. Чаще всего комиссии банка прописываются за открытие и ведение счета клиента. Вместе с тем существует запрет на такие комиссии, в этой связи банки включают их в стоимость кредита.

До оформления кредита следует ознакомиться со своим кредитным рейтингом для того, чтобы банк не сослался на низкие показатели долговой нагрузки и добросовестности заемщика, объясняя высокую процентную ставку.

Также специалист рассказал о страховании.

«Есть смысл проверить стоимость полисов в тех страховых компаниях, которые не привязаны к тому банку, где заемщик оформляет кредит на квартиру. С очень большой вероятностью в других компаниях она окажется значительно меньше, чем в тех, которые предлагает банк, поскольку страховщикам не нужно платить комиссию банку», — отметил специалист.

Он также рекомендует всегда закрывать счет после погашения кредита, так как банк может начислить плату за обслуживание.