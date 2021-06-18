«Бросаете пакет, и мы его ловим»: раскрыт новый способ кражи денег у россиян

Телефонные мошенники нашли способ обхода систем банков по предотвращению хищений средств у клиентов: они стали убеждать своих жертв снимать деньги и выбрасывать их в окно. Об этом рассказал глава «Почта банка» Дмитрий Руденко , «Прайм».

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Мошенники представляются правоохранительной структурой и сообщают человеку, что он участвует в спецоперации. Они убеждают жертву в том, что спасают его деньги, и сейчас нужно пойти и снять их в банке.

Когда банки видят, что клиент снимает крупную сумму из банкомата, ему звонят и спрашивают, не оказывают ли на него давления в этот момент. Но жертву заранее предупредили о том, что говорить о «спецоперации» запрещено. Клиент отвечает, что хочет так сам.

«После чего клиент приносит деньги домой. Я уже не один раз это слышал — запечатывает их в пакет, ему в это время звонят и говорят: «там под окном стоит преступник, вы бросаете пакет, и мы его ловим». Я знаю одного человека, который дважды это проделывал», — отметил Руденко.

Спасти людей от хищения может только просвещение граждан, указал он.

Некоторое время назад первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев сообщил, что злоумышленники пытаются принудить жертв выполнить перевод средств им не в своем банке, чтобы кредитная организация не смогла предотвратить хищение.