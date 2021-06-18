Рост догов: Когда сгорят долларовые накопления россиян

В мире фиксируется огромный рост корпоративного и государственного долга. Об этом рассказал управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий сообщает ИА DEITA.RU.

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Эксперт отметил, что только власти США влили в свою экономику примерно 7 трлн долларов дополнительно. Именно из-за такого вброса ликвидности по всему миру резкий рост инфляции был только вопросом времени.

В теории, как сказал эксперт, власти Соединенных Штатов могли начать с ней борьбу через повышение ключевой ставки, поскольку именно этот шаг - классика в таких ситуациях, но денежные власти страны в лице ФРС приняли решение ничего не менять.

Но, по словам специалиста, повышение ставки рефинансирования выше инфляционного уровня автоматически обусловит необходимость дополнительных бюджетных расходов в США на обслуживание госдолга, а также приведет к дефициту минимум в 3% ВВП.

«Низкие ставки сохранятся еще долго, поскольку это просто представляет выгоду для государства», — пояснил Русецкий.

Для обычных людей это означает, что инфляция в долларах превысит уровень доходности депозитов и облигаций инвестиционного уровня. А те, кто хранит валюту дома наличными, потеряют больше остальных, поскольку их накопления «сгорят» быстрее всего.

А недавно стало известно, что российским семья предложили предоставили право расходовать средства маткапитала на приобретение автомобиля и подведение к домам коммуникаций.