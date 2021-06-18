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Ряду граждан предложили выплачивать две пенсии

Лера Букина
1 час назад
В Госдуме предложили приравнять несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, которые были созданы в годы Второй мировой войны, к участникам Великой Отечественной войны. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на соответствующий законопроект, разработанный депутатом Сергеем Вострецовым.
Ряду граждан предложили выплачивать две пенсии
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Согласно тексту пояснительной записки к законопроекту, инициатива соответствуют концепции российского законодательства.
Автор законодательной инициативы отметил, что узники фашизма пережили множество мучительных испытаний. В настоящее время ежемесячные денежные выплаты и меры социальной поддержки полагаются бывшим заключенным концлагерей, которые стали инвалидами. Данная категория подпадает под льготы, установленные для инвалидов ВОВ. А если бывшие узники не являются инвалидами, то им предоставляют помощь как участникам ВОВ.
Однако, как отмечается, узники фашизма не подпадают под требования Указа президента РФ от 7 мая 2008 года об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Кроме того, у данной категории граждан нет права на получение второй пенсии по инвалидности.
Так, в России хотят приравнять бывших узников фашистских концлагерей к участникам ВОВ с предоставлением им права на получение двух пенсий (пенсии по старости и пенсии по инвалидности).
Согласно приказу, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, если гражданин не заберет деньги на почте, Пенсионный фонд России (ПФР) будет перечислять пенсию на счет в банке.
Также в пресс-службе Минтруда сообщили, что в пенсионном фонде России (ПФР) с 2022 года начнут информировать граждан о предполагаемом размере пенсии.
Личный счет,Пенсионный фонд РФ,Минтруд,Госдума,
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