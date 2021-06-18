В чужом кармане: сколько зарабатывает кадровик

«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.

Фото: Рамблер Рамблер

29-летняя Наталья И. - специалист отдела кадров одной из петербургских компаний.

«У меня юридическое образование, раньше работала секретарем и менеджером, а на эту вакансию взяли из-за моего энтузиазма. Чем хороша работа в кадрах - ты будешь нужен всегда, даже в кризисные времена, потому что сокращения и увольнения тоже кто-то должен оформлять. Чем плоха: самые махровые серпентарии это бухгалтерия и кадры, сплетни, интриги, постоянные разговоры за спиной. Но я встретила тут одну близкую подругу и довольна», - рассказывает Наталья.

Наталья работает в компании почти год, ее обязанности - полное ведение кадрового делопроизводства, формирование и ведение личных дел, приемы, переводы, увольнения, отпуск, листки нетрудоспособности, материальная ответственность, составление трудовых договоров и дополнительных соглашений, ведение трудовых книжек. Также она участвует в подборе персонала.

В вакансии была указана зарплата в 55 000 рублей, но первые полгода Наталья получала 40 тысяч и ходила на курсы для кадровиков. Наталья живет одна, она снимает квартиру и откладывает деньги на путешествия.

«Это работа для коммуникабельных людей, а их не так много. Каждый в своей скорлупе, каждый хочет работу, чтобы его было не видно и не слышно. Но мне нужно постоянное общение. Расстраивает только, когда люди пренебрежительно относятся. Я участвую в собеседованиях и знаю, что думают соискатели: прислали какую-то девчонку, которая ничего об их работе не знает, и только мешает добиться цели - встречи с будущим руководителем. На самом деле участие кадровика очень важно, у нас множество навыков, в том числе психологических, которые помогают отсеивать неподходящих людей», - отмечает Наталья.

Наталья участвует в разработке кадровой и корпоративной политики, инструкций и положений, в организации корпоративов, занимается урегулированием конфликтов, мониторит психологический климат в коллективе и адаптацию новых сотрудников.

Иногда, по словам Натальи, начальство ставит невыполнимые задачи по персоналу: например, в бухгалтерии когда-то работала Анечка, и найти нужно точно такую же девочку.

«Вот организаторская работа - сама интересная часть. А собеседования не люблю. Иногда приходит человек не по адресу вообще, без опыта, без образования. Ты его спрашиваешь о его самой амбициозной цели, а он и слова такого не знает. Еще не люблю мониторинг зарплат, когда обзваниваешь похожие по профилю предприятия и расспрашиваешь. Хорошо, если там есть знакомые, которые могут помочь, а если нет - в лучшем случае мягко пошлют», - говорит Наталья.

Работу кадровиков Наталья называет постоянным нахождением между молотом и наковальней.

«Нужно контролировать, чтобы и начальство осталось довольно, и работники не возмущались. Если удастся выстроить хорошие отношения с коллективом, к тебе будут приходить, как к маме, по любым вопросам. А если не подружишься, будут считать тебя цербером», - подчеркивает она.

Примерные траты Наталья (в месяц):

На аренду жилья - 20 000 рублей

На продукты - до 10 000 рублей

На отдых и развлечения (кино/кафе/бары) - до 10 000 рублей

На салон красоты - около 5 000 рублей

На общественный транспорт/такси - до 3 000 рублей

На хозтовары - не больше 2 000 рублей

На интернет и мобильную связь - 1 500 рублей