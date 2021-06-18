Аналитик назвала случаи, когда стоит покупать валюту

В настоящее время целесообразно приобретать валюту, если планируется поездка за границу или имеется желание создать или сбалансировать корзину валют для личных сбережений. Об этом «Известиям» сообщила
Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари».
«И евро, и доллар сейчас на интересных уровнях — доллар около 72 рублей, и ниже он вряд ли будет в ближайшее время, евро около 86 рублей», — заявила она.
Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин заявил, что покупка иностранной валюты сейчас может рассматриваться как способ диверсифицировать портфель и захеджироваться от ряда рисков.
Бодрова согласилась с ним. По ее словам, сегодня весьма интересное время для того, чтобы купить иностранную валюту для сбалансирования личного инвестиционного портфеля таким образом, чтобы обезопасить его и от курсовых колебаний, и от инфляционного влияния.
Бодрова сделала акцент на том, что курсы валют остаются очень подвижными. На их динамику, помимо нефтяной конъюнктуры, оказывает воздействие ряд факторов.
Старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман на днях заявил, что текущий курс доллара и евро – настоящий подарок для россиян с точки зрения долгосрочных накоплений.