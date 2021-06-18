Аналитик назвала случаи, когда стоит покупать валюту

В настоящее время целесообразно приобретать валюту, если планируется поездка за границу или имеется желание создать или сбалансировать корзину валют для личных сбережений. Об этом «Известиям» сообщила Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари».

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«И евро, и доллар сейчас на интересных уровнях — доллар около 72 рублей, и ниже он вряд ли будет в ближайшее время, евро около 86 рублей», — заявила она.

Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин заявил, что покупка иностранной валюты сейчас может рассматриваться как способ диверсифицировать портфель и захеджироваться от ряда рисков.

Бодрова согласилась с ним. По ее словам, сегодня весьма интересное время для того, чтобы купить иностранную валюту для сбалансирования личного инвестиционного портфеля таким образом, чтобы обезопасить его и от курсовых колебаний, и от инфляционного влияния.

Бодрова сделала акцент на том, что курсы валют остаются очень подвижными. На их динамику, помимо нефтяной конъюнктуры, оказывает воздействие ряд факторов.