Эксперты предостерегли россиян от обмана в продуктовых магазинах. Они раскрыли приемы, которые торговые сети используют в корыстных целях, сообщает агентство «Прайм».

Так, особая атмосфера в торговом зале создается благодаря музыке, визуальному оформлению витрин и рекламе товаров. Для этого применяются «съедобные» запахи, бесплатные дегустации, товары со скидкой и тематические подборки товаров

«Огромное влияние на покупателя имеют различные дисконтные карты и программы лояльности, бонусные счета и розыгрыши. Всё это служит для того, чтобы покупатель потратил как можно больше денег, причем на все подряд», — подчеркнул заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Кроме того, продавцы нередко навязывают покупателю просроченную продукцию или малопопулярные товары. Нередко ценники в торговом зале отличаются от итоговых на кассе. В случае с фасованным товаром указывают меньший вес — например, вместо полутора килограммов на прилавке ставят один килограмм.

Профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов считает, что наиболее простой способ обмануть покупателей на кассе — недодать сдачу при наличном расчете на крупную покупку. Также кассиры пробивают несколько раз один и тот же товар или же назначают дешевому продукту более высокую цену.

Обмануть в торговом зале сложнее: в этом случае сотрудники магазина неправильно завешивают товар, расставляют его в определенном порядке, пряча более свежие продукты. Кроме того, применяются технологии «неправильного» хранения товара, когда продукт покрывается излишним льдом и приобретает больший вес.