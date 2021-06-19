Все средства хороши: Как магазины обманывают россиян в коронакризис

Эксперты рассказали агентству "Прайм" о новых способах обмана покупателей в российских магазинах. Отмечается, что в магазинах, где россиян обслуживают люди и автоматы, обманывают вольно, а иногда и невольно.

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Так, у продавцов в России зарплаты сравнительно маленькие, а труд тяжелый, заметил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Вячеслав Чеглов. Автоматы, в свою очередь, обманывают из-за сложности в конструкции общения с людьми.

При этом вероятность обмана больше там, где меньше техники и больше человеческого в общении, предупредил Чеглов.

Юрист России Иван Соловьев обратил внимание на то, что магазины применяют различные уловки для того, чтобы покупатель приобрел именно тот товар, который нужно "сбагрить" магазину. Для это в торговом зале используются музыка, стимулирующая покупательную активность, "съедобные" запахи, бесплатные дегустации, товары со скидкой, тематические подборки товаров и прочее. С этой же целью применяют дисконтные карты и программы лояльности, бонусные счета и розыгрыши.

«Все это служит для того, чтобы покупатель потратил как можно больше денег, причем — на все подряд", — объяснил юрист.

Чтобы покупатель приобрел товар ненадлежащего качества по завышенной цене, товар иногда маскируют, а этикетки "перебивают". Кроме того, на торговых точках часто перемешивают дешевые и дорогие товары, например, помидоры. Также в торговом зале могут разместить ценники, отличающиеся от тех, что на высвечиваются на кассе. На кассах иногда помещают лишний товар в чек, используют липовый "возврат" товара или "аннулирование" чека.

Также кассиры могут недодавать сдачу при наличном расчете на большую покупку, несколько раз просканировать товар, пробивают дешевый товар дороже. Поэтому следует проверять чеки, не отходя от кассы.

Не стоит отвлекаться на кассе при взвешивании, советуют эксперты. Также они напомнили, что товар с коротким сроком выдвигают на полке вперед.

Чеглов отмечает, что кассир понимает, кого из покупателей можно обмануть, а кого лучше не задевать.