В США бездомным будут платить по $1250

Власти Нью-Йорка и ряд американских благотворительных организаций решили провести социальный эксперимент. Они будут выплачивать группе молодых бездомных по $1250 (90 200 рублей по курсу ЦБ ) каждый месяц. В рамках программы руководство города хочет выяснить, смогут ли люди без крова с помощью пособия начать нормальную жизнь, найти себе работу и жильё.

Фото: Flickr, CC BY 2.0 Flickr, CC BY 2.0

Как сообщил телеканал Fox News, первоначально в рамках эксперимента отберут 30–40 бездомных жителей Нью-Йорка в возрасте от 18 до 24 лет. В течение двух лет им будут безвозмездно отчислять по $1250 в месяц. Это почти в три раза больше зарплаты среднестатистического работника в России, которая по итогам 2020 года составила 32 422 рубля.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио рассчитывает, что инициатива поможет покончить с «беспризорностью среди молодёжи» в городе. По итогам эксперимента успехи участников сравнят с достижениями тех, кто получает меньшие выплаты или не получает их совсем.

Как отметил Fox News, при отборе бездомных для эксперимента, предпочтение будут отдавать представителям этнических и сексуальных меньшинств.

На финансирование программы на первоначальном этапе собираются выделить около $2,5 млн. Часть средств поступит из бюджета Нью-Йорка.