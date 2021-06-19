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В США бездомным будут платить по $1250. Это втрое больше зарплаты среднего россиянина

Секрет Фирмы
2 часа назад
Власти Нью-Йорка и ряд американских благотворительных организаций решили провести социальный эксперимент. Они будут выплачивать группе молодых бездомных по $1250 (90 200 рублей по курсу ЦБ) каждый месяц. В рамках программы руководство города хочет выяснить, смогут ли люди без крова с помощью пособия начать нормальную жизнь, найти себе работу и жильё.
В США бездомным будут платить по $1250
Фото: Flickr, CC BY 2.0Flickr, CC BY 2.0
Как сообщил телеканал Fox News, первоначально в рамках эксперимента отберут 30–40 бездомных жителей Нью-Йорка в возрасте от 18 до 24 лет. В течение двух лет им будут безвозмездно отчислять по $1250 в месяц. Это почти в три раза больше зарплаты среднестатистического работника в России, которая по итогам 2020 года составила 32 422 рубля.
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио рассчитывает, что инициатива поможет покончить с «беспризорностью среди молодёжи» в городе. По итогам эксперимента успехи участников сравнят с достижениями тех, кто получает меньшие выплаты или не получает их совсем.
Как отметил Fox News, при отборе бездомных для эксперимента, предпочтение будут отдавать представителям этнических и сексуальных меньшинств.
На финансирование программы на первоначальном этапе собираются выделить около $2,5 млн. Часть средств поступит из бюджета Нью-Йорка.
В июне аналитики Superjob провели опрос и выяснили, что половина россиян поддерживают идею безусловного базового дохода — ежемесячной выплаты от государства. Средняя сумма, которую пожелали граждане, составила 30 100 рублей. Против безусловного базового дохода выступили только 12% россиян, ещё 38% затруднились с ответом.
Личный счет,Центральный банк России,Fox News,
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