В Москве отменили "нерабочие дни"

«Установить, что с 21 июня 2021 г. прекращается режим работы (аналогичный режиму работы в выходной день), установленный для организаций и индивидуальных предпринимателей», - говорится в документе.
При этом в столице продолжает действовать ряд ограничений, введенных властями из-за резкого роста числа зараженных. Так, в городских парках закрыты детские и спортивные площадки, зоопарки. С пятницы не работает фан-зона в Лужниках, где показывали матчи чемпионата Европы по футболу. В торговых центрах до конца месяца не откроют зоны питания и детские игровые комнаты, пишет «Эхо Москвы».
Кафе и рестораны работают только до 23.00, ограничено число посетителей массовых мероприятий.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице зафиксированы случаи повторных заражений. Градоначальник связал это с новым индийским штаммом коронавируса, на который сейчас приходится почти 90% всех заражений в городе.
По словам Собянина, выстроить «щит» против нового типа коронавируса получится, если большинство москвичей привьются и будут соблюдать меры профилактики. В Москве, Московской и Тверской областях уже ввели обязательную вакцинацию против коронавируса для отдельных категорий граждан.