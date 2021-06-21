В Москве отменили "нерабочие дни"

По словам Собянина, выстроить «щит» против нового типа коронавируса получится, если большинство москвичей привьются и будут соблюдать меры профилактики. В Москве, Московской и Тверской областях уже ввели обязательную вакцинацию против коронавируса для отдельных категорий граждан.