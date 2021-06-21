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В России попросили сократить рабочий день

Мария Иванова
5 часов назад
В условиях, когда температуре воздуха поднимается более 28,5 градусов, работодателям в России нужно сокращать рабочий день на один час.
В России попросили сократить рабочий день
Фото: ТАССТАСС
Такое заявление сделали в Роспотребнадзоре, сообщает ИА DEITA.RU.
Как пояснили представители ведомства, в ситуации превышения температуры воздуха более 29 градусов, компаниям следует отпускать персонал уже на два часа раньше.
При более чем 30,5 градусов работодатели, как считают в Роспотребнадзоре, должны идти на сокращение рабочего дня на целых четыре часа.
Кроме всего, в ведомстве напомнили, что трудиться на открытом воздухе при температуре 32,5 градуса и выше можно без перерывов не больше 20 минут.
Далее следует сделать 10-минутный перерыв в прохладном помещении. В целом присутствовать при такой жаркой погоде можно максимум 4-5 часов.
Ранее об ожидаемых температурных рекордах жителей страны предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Также об этом заявлял и руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Он отметил, на европейской части России будет в течение длительного периода сохраняться жаркая погода. Он также добавил, что в выходные дни метеорологи уже зафиксировали два температурных рекорда в Санкт-Петербурге. При этом, сегодня и возможно в ближайшие 3-5 дней, по словам эксперта, будут иметь место новые рекорды в области максимальных температур. Этот прогноз относится к средней полосе России - от Великого Новгорода до Нижнего Новгорода.
Личный счет,Александр Шувалов,Роспотребнадзор,РИА "Дейта",
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