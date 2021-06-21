Снова на «удаленку»: россияне потратят более ₽100 тысяч из-за вспышки COVID-19

Работодатели вновь стали переводить сотрудников на дистанционный формат работы на фоне очередной волны коронавируса, в этой связи затраты многих работников на оборудование для хоум-офиса, канцтовары и еду могут существенно вырасти. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на данные аналитиков Сбера.

Онлайн-сервис доставки продуктов и товаров «СберМаркет» и маркетплейс «СберМегаМаркет» выяснили, что оборудование рабочего места мебелью обойдется в 16 349 тысяч рублей. На эту сумму человек сможет купить офисные стол и кресло, шкаф-стеллаж, настольную лампу и струйное МФУ.

Цена ноутбука с беспроводной мышью от Apple будет составлять 97 689 тысяч рублей. Что касается аналогов (ASUS и Logitech), то они в среднем стоят 40 679 тысяч рублей за два предмета.

Стандартный набор расходников оценен в 886 рублей. В эту сумму включены органайзер, ручки, степлер и скрепки, бумага А4 и туалетная бумага. В общей сложности траты составят 115 тысяч рублей (при покупке ноутбука в среднем ценовом сегменте выйдет на 57 тысяч меньше)

Перекусы во время рабочего дня удаленного сотрудника оценены в 2,1 тысячи рублей в неделю. На эти средства можно купить сэндвичи, чай и кофе, бананы, орехи и воду.

«В прошлом году во время локдауна мы наблюдали кратный рост спроса на товары для обустройства рабочего пространства в квартире», – заявила руководитель по коммуникациям маркетплейса Виктория Фролова.

Она допустила всплеск продаж по данным категориям в ближайшем будущем.