По ее словам, это обусловлено волатильностью цены, «потери могут быть просто колоссальными».

Набиуллина отметила, что копить нужно в той валюте, в какой планируется трата. Человек никогда не узнает, каким будет курс тогда, когда будут нужны деньги. По словам главы ЦБ, потерять деньги на валютном рынке легче, чем заработать.

Кроме того, Набиуллина высказалась о сбережениях из-за роста инфляции. По ее словам, ее всплеск – временное явление. Глава ЦБ указала на то, что рост ключевой ставки даст и рост ставок по депозитам, которые являются одной из лучших консервативных стратегий сбережений.

Она посоветовала инвесторам детально изучать продукты, а также критически относиться к рекламе.

«Стратегия с покупкой любых товаров длительного пользования, недвижимости: при мнимой простоте тут на самом деле есть риски. Цены после перегрева рынка могут падать, ликвидность (то есть возможность быстро это продать) тоже никто не гарантирует. Вы сможете оказаться в ситуации, когда и ваши сбережения вложенные окажутся меньше, и превратить их обратно в деньги окажется не так просто», — заявила Набиуллина.

Также глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила против госрегулирования цен на продукты питания.