Стартапы дня: зарабатываем на криминальном прошлом и слежке за людьми

Кризис, вызванный коронавирусом, падение ставок по вкладам и страх потерять сбережения мотивировали многих россиян обратиться к инвестиционным инструментам, в том числе к ценным бумагам. «Рамблер» подготовил обзор стартапов, которые могут стать интересным вложением.

Фото: Рамблер Рамблер

Zenus, Inc.: «этичная» слежка за покупателями

Стартап Zenus, Inc. представил крупномасштабную систему видеоанализа, которая обещает «революцию в этичном анализе лиц». В системе используются «умные» камеры, которые, среди прочего, помогают разобраться в поведении посетителей магазинов.

Запатентованная технология создает тепловые карты и анализирует поведение людей, «но без идентификации личности и риска кражи данных».

Среди причин инвестировать в этот стартап портал Investor place называет стремительный рост рынка искусственного интеллекта. «Умные» камеры способны анализировать лица людей (к примеру, улыбаются ли они в магазине - это анализ настроений), определять их возраст (нужно, чтобы понять целевой рынок) и могут оказаться особенно полезны в ковидные времена - они считают количество людей и то, насколько близко они находятся друг к другу.

Компания привлекла почти 435 тысяч долларов от 662 инвесторов на платформе StartEngine. Минимальная инвестиция - 199,98 доллара. Стоимость компании оценивается в 9,99 миллиона долларов.

Commissary Club: соцсеть для людей с криминальным прошлым

Около 70 миллионов американцев - каждый третий взрослый - имеют судимости, все эти люди сталкиваются с трудностями после возвращения на свободу - будь то поиски работы, жилья или друзей. Уровень безработицы среди побывавших в тюрьме людей превышает 50 процентов, с вероятностью в 75 процентов они снова попадают за решетку. Стартап Commissary Club обещает сломать этот порочный круг.

Компания создала «цифровой центр, где люди с криминальным прошлым могут встречаться, делиться советами и вдохновлять друг друга».

Приложение Commissary Club помогает пользователям с трудоустройством, жильем, образованием, позволяет найти друзей и наставников. База активных пользователей растет на пять-десять процентов каждую неделю. Стартап зарабатывает деньги на рекламе, подписках и реферальных сборах и планирует получить выручку в 40 миллионов долларов.

На платформе Republic стартап собрал более 70 тысяч долларов от 167 инвесторов. Минимальное вложение - сто долларов.

Brakes To Go: ремонт тормозов «на ходу»

Стартап Brakes To Go предоставляет услуги мобильного обслуживания тормозной системы автомобилей. В компании отмечают, что ремонт автомобилей редко бывает удобным, чаще всего он обходится дорого, а результат не всегда удовлетворительный.

«Мы считаем это рынком миллионов недовольных потребителей, которым навязывают дополнительные траты», - заявили в Brakes To Go.

Мастера компании сами приезжают в любую точку, указанную клиентом. Компания не тратится на аренду сервисного центра, поэтому ее услуги стоят дешевле: фиксированная ставка за замену тормозных колодок из расчета 139 долларов за ось (около десяти тысяч рублей).