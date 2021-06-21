Минтруд намерен урегулировать самозанятость

Как сообщили "Российской газете" в Минтруде, пока идут обсуждения с отраслевым сообществом, которые в итоге должны лечь в основу проекта постановления об урегулировании этой новой формы занятости.

Он пояснил, что в данный момент ведомство ведет работу над формированием нормативной базы для работающих в секторе платформенной занятости. В частности, прорабатываются варианты страхования для самозанятых, которые должны повысить их социальную защищенность.

При этом необходимо сформировать такой набор программ, чтобы он был понятен конечным пользователям, а с другой стороны - предоставлял им возможность выбора между различными режимами трудовых отношений. Напомним, сейчас самозанятые могут самостоятельно начать платить налоги. При этом они имеют право на бесплатную медицинскую помощь. Будут им платить и пенсию, но только социальную, которая ниже страховой и назначается на 5 лет позже, чем страховая.