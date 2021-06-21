Подмена блюд: эксперт раскрыла схемы обмана посетителей ресторанов

При повышающемся спросе на услуги общественного питания у посетителей появляется много вопросов к качеству их оказания. Об этом агентству «Прайм» рассказала
заместитель генерального директора юридической компании Urvista Светлана Петропольская.
«Так, некоторые рестораны и кафе под видом отсутствия банковского терминала для оплаты картой или отсутствия в помещении заведения Сети требуют оплаты заказа исключительно наличными денежными средствами. С точки зрения закона, в некоторых случаях это является грубым нарушением Закона «О защите прав потребителей», — отметила эксперт.
Владельцы не принимают к оплате банковские карты по многим причинам, указала Петропольская. Речь идет, в частности, об экономии на эквайринге и о «серых» схемах ухода от налогов.
Бывает, что гостям ресторанов и кафе подменивают блюда. Особенно часто так поступают с алкогольной продукцией, подчеркнула эксперт. Посетитель может заказать дорогой коньяк, а ему приносят более дешевый вариант, который разбавляют несколькими кубиками льда или другим спиртным.
Также некоторые заведения обманывают с весом блюда. Часто это происходит с продукцией на развес: фруктовые и овощные тарелки, гарниры, орехи и сухофрукты и т.д. Вместо 200 г. риса посетителю приносят 100.
По словам Петропольской, большинство не видят разницы, поэтому переплачивают.
Эксперты сообщили о новых способах обмана покупателей в российских магазинах. Как выяснилось, в магазинах, где россиян обслуживают люди и автоматы, обманывают как вольно, так и невольно. В частности, чтобы покупатель приобрел товар ненадлежащего качества по завышенной цене, товар иногда маскируют, а этикетки «перебивают», заявил юрист России Иван Соловьев
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