Подмена блюд: эксперт раскрыла схемы обмана посетителей ресторанов

При повышающемся спросе на услуги общественного питания у посетителей появляется много вопросов к качеству их оказания. Об этом агентству «Прайм» рассказала заместитель генерального директора юридической компании Urvista Светлана Петропольская.

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«Так, некоторые рестораны и кафе под видом отсутствия банковского терминала для оплаты картой или отсутствия в помещении заведения Сети требуют оплаты заказа исключительно наличными денежными средствами. С точки зрения закона, в некоторых случаях это является грубым нарушением Закона «О защите прав потребителей», — отметила эксперт.

Владельцы не принимают к оплате банковские карты по многим причинам, указала Петропольская. Речь идет, в частности, об экономии на эквайринге и о «серых» схемах ухода от налогов.

Бывает, что гостям ресторанов и кафе подменивают блюда. Особенно часто так поступают с алкогольной продукцией, подчеркнула эксперт. Посетитель может заказать дорогой коньяк, а ему приносят более дешевый вариант, который разбавляют несколькими кубиками льда или другим спиртным.

Также некоторые заведения обманывают с весом блюда. Часто это происходит с продукцией на развес: фруктовые и овощные тарелки, гарниры, орехи и сухофрукты и т.д. Вместо 200 г. риса посетителю приносят 100.

По словам Петропольской, большинство не видят разницы, поэтому переплачивают.